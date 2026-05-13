درآمد ۱۰ هزار میلیارد ریالی آموزش و پرورش استان سمنان از مولد سازی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کاظمی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه نهضت توسعه عدالت آموزشی استان سمنان در اقتصاد و دارایی سمنان بیان کرد: در سال جاری این ۱۶۱ پلاک به ارزش تقریبی ۱۰ هزار میلیارد ریال تعیین تکلیف می شود و در غالب طرح مولدسازی، در بحث نوسازی فضاهای آموزشی استان هزینه می شود

وی با اشاره به آماده بودن ۱۳ پلاک برای مزایده، گفت: علاوه بر این ۱۳ پلاک، اسناد مالکیت ۹۱ پلاک در منطقه صیدآباد دامغان نیز آماده و تحویل اداره کل آموزش و پرورش شده است و به زودی به مرحله مزایده خواهد رسید.

مدیرکل اقتصاد دارایی استان سمنان ادامه داد: ۵۷ پلاک باقیمانده، در مناطق مختلف استان در حال آماده سازی می‌باشد و با پیگیری و رفع موانع موجود به مرحله مولدسازی و مزایده خواهد رسید.

کاظمی تصریح کرد: پیش بینی می‌کنیم حدود شش هزار میلیارد ریال از این اموال تا پایان شهریور به مرحله پایانی برسند و مابقی نیز تا پایان سال مشکلاتشان برطرف شود.