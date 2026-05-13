به گزارش خبرنگار مهر، پس از آن که عصر چهارشنبه مسعود پزشکیان با حضور در کمپ تیم های ملی دیداری با ملی پوشان و اعضای کادر فنی تیم ملی داشت، مراسم بدرقه و رونمایی از سرود و پیراهن این تیم شامگاه چهارشنبه در میدان انقلاب تهران برگزار شد.

در این مراسم که با حضور هزاران علاقمندان به تیم ملی برگزار شد، مهدی تاج رئیس و مسئولان فدراسیون فوتبال به همراه اعضای تیم ملی حضور داشتند و از سرود تیم ملی با صدای همای پرواز و همچنین پیراهن جدید تیم ملی فوتبال ایران رونمایی شد.



گفتگوی همای پرواز با خبرنگار مهر در مورد سرود تیم ملی

در متن ترانه رسمی تیم ملی فوتبال برای مسابقات جام جهانی آمده است:

ای جان و جان و جان و تن من

ای عشق بی‌کران وطن من



در هر لباس و قوم و زبانی

ای جاودانی‌ات سخن من



ایران ای ایران

نامت جاویدان



ما عاشقان خاک تو هستیم

مست از شراب تاک تو هستیم

هر جا سخن ز نام تو باشد

سرباز خاک پاک تو هستیم



ایران ای ایران

نامت جاویدان



ای سرزمین رستم و شیران

ای یادگار نسل دلیران

خورشید جاودانه عالم

پاینده نام نامی ایران

پیراهن تیم ملی فوتبال ایران در دو رنگ سفید و قرمز برای جام جهانی

در بخشی از مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی پیراهن شماره ۱۲ تیم ملی توسط احسان حاجی صفی یکی از کاپیتان های تیم ملی به خانواده شهید امیرحسین محمدزاده اهدا شد.

حاج صفی کاپیتان تیم ملی، میثاق نامه اعضای تیم ملی فوتبال ایران را در میدان انقلاب خواند؛

«قول می دهیم تا پای جای برای موفقیت و سربلندی ایران در جام جهانی تلاش کنیم».



فریده شجاعی، نایب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال:

امیدوارم دعای خیر مردم بدرقه راه تیم ملی شود و بتوانند حضور قدرتمندی داشته باشند.

در پایان مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران که برای نخستین بار در فضایی متفاوت برگزار شد، ملی پوشان فوتبال کشورمان از زیر قرآن رد شدند تا خود را برای سفر به ترکیه و پس از آن آمریکا آماده کنند.

براساس برنامه ریزی صورت گرفته، تیم ملی فوتبال ایران پس از چند روز استراحت در تهران راهی ترکیه خواهد شد تا اردوی منتهی به جام جهانی را در این کشور برگزار کند و پس از صدور ویزای ملی پوشان و تعیین فهرست نهایی بازیکنان، راهی آمریکا شود.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل