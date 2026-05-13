به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش شامگاه چهارشنبه در یادواره شهدای دانش‌آموز و معلم میناب با ابراز همدردی با خانواده‌های معظم شهدا و قدردانی از حضور مسئولان، خیرین و چهره‌های قرآنی کشور، اظهار کرد: آنچه در میناب اتفاق افتاد، از ابعاد مختلف قابل بررسی است. گرچه مصیبت شهادت این فرشته‌های نازنین بسیار سنگین و غیرقابل تحمل است، اما میناب به عنوان «کربلای ایران» برگزیده الهی است. این خاک، خاک پاک و متفاوتی است و هیچ فضیلتی بالاتر از شهادت در قرآن و روایات نداریم.

کاظمی خطاب به خانواده‌های شهدای دانش‌آموز میناب گفت: به شما تبریک می‌گویم که برگزیدگان الهی هستید. خدا شما و فرزندانتان را انتخاب کرده و شما را حجت بر جهانیان و سند مظلومیت و حقانیت ملت ایران قرار داده است. ملت ایران به شما افتخار می‌کند.

وزیر آموزش و پرورش با بیان خاطره‌ای از یک دانش‌آموز شهید دوم ابتدایی در شهر ری که دفترچه خاطرات ۱۴۰۴ را با آرزوی شهادت مانند رهبر معظم انقلاب نوشته بود، تصریح کرد: این کودکان، برگزیدگان الهی هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تشکیل «ستاد ملی میناب» با حضور شش وزیر و استاندار هرمزگان، خاطرنشان کرد: امروز بزرگترین حربه و قدرت ما برای شکست دشمن، مسئله میناب و دبستان شجره طیبه است؛ مهم‌تر از موشک‌ها و تمام قدرت‌های ما. در شش محور اساسی و ۲۰ موضوع برنامه‌ریزی گسترده‌ای صورت گرفته است.

کاظمی با اشاره به قول تولیت آستان قدس رضوی برای تبدیل مزار شهدای دانش‌آموز میناب به بزرگ‌ترین پایگاه فرهنگی و یادمان شهدای کشور، تأکید کرد: این جنایت وحشیانه را در سطح بین‌المللی پیگیری می‌کنیم و رهایش نخواهیم کرد. خداوند منان انتقام خون این شهیدان و شهید رهبر و فرماندهان شهید را از جانیان وحشی خواهد گرفت.

وی در پایان با آرزوی پیروزی قطعی ملت ایران و شکست دشمن، گفت: غرق شدن ناوهای آمریکا را در آب‌های نیلگون خلیج فارس خواهیم دید.