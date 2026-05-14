مشارکت ۵.۵ میلیارد تومانی خیرین همدان در تجهیز مدارس

به گزارش خبرگزار مهر، جلسه توجیهی قرارگاه عدالت تربیتی با محوریت اجرای طرح شهید عجمیان و با هدف بهسازی و شادابسازی مدارس، با حضور دبیر قرارگاه جهادی عدالت تربیتی و نصیب آموزشی کشور و مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان برگزار شد.
مدیرعامل مجمع خیرین مدرسهساز استان همدان در این جلسه از تداوم مشارکتهای مردمی در حوزه احداث، تعمیر و تجهیز مدارس خبر داد و گفت: مجمع خیرین مدرسهساز استان همانند سالهای گذشته در کنار آموزش و پرورش و اداره کل نوسازی مدارس، در زمینه ساخت، تعمیر و تجهیز فضاهای آموزشی فعالیت مستمر دارد.
امین اسدبیگی افزود: با قرار گرفتن «نهضت عدالت در توسعه آموزشی» در دستور کار، اقدامات مؤثری از سوی مجمع خیرین در بخش ساختوساز مدارس انجام شده است.
وی با اشاره به مشارکت خیرین در تأمین تجهیزات آموزشی اظهار کرد: با همکاری اداره کل نوسازی مدارس و معاونت مشارکتهای مردمی، ۵.۵ میلیارد تومان تجهیزات آموزشی شامل رایانه، چاپگر، آبسردکن، یخچال و سایر اقلام مورد نیاز مدارس تهیه و توزیع شده است.
مدیرعامل مجمع خیرین مدرسهساز استان همدان همچنین از ورود شرکتها در قالب مسئولیتهای اجتماعی به حوزه مدرسهسازی و بهسازی مدارس خبر داد و گفت: یکی از شرکتهای مستقر در همدان، تعمیر و تجهیز سرویسهای بهداشتی چند مدرسه استان را برعهده گرفته و شرکتی دیگر در شهرستان ملایر نیز در اجرای طرح شادابسازی مدارس مشارکت کرده است.
اسدبیگی با اشاره به اجرای طرح شهید عجمیان خاطرنشان کرد: سال گذشته ۳۰۰ میلیون تومان رنگ برای اجرای طرح شادابسازی مدارس خریداری و در اختیار اداره کل نوسازی مدارس و آموزش و پرورش قرار گرفت.
