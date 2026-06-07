تشکیل ستاد ملی میناب؛ آغاز حرکت ملی برای روایت مظلومیت کودکان ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش پیش از ظهر امروز، یکشنبه ۱۷خردادماه در مراسم یادمان شهدای میناب که با حضور مسئولان کشوری، سفرای کشورهای مختلف، استادان دانشگاه و جمعی از دانشجویان در دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره) و رهبر شهید، شهدای دانشآموز و معلمان شهید، بهویژه کودکان مظلوم و بیگناه میناب، اظهار کرد: حضور در این مراسم ارزشمند و باشکوه توفیقی بزرگ است و از دانشگاه آزاد اسلامی برای برگزاری این یادمان در روز جهانی کودکان قربانی جنگ و خشونت قدردانی میکنم.
وی با اشاره به نقش دانشگاه آزاد اسلامی در صیانت از ارزشهای فرهنگی و انسانی، افزود: دانشگاه آزاد صرفاً یک مرکز توسعه علمی نیست، بلکه نهادی اثرگذار در دفاع از ارزشهای اخلاقی، فرهنگی و انسانی به شمار میرود و برگزاری چنین برنامههایی نشان میدهد این دانشگاه نسبت به مسائل مهم اجتماعی و انسانی احساس مسئولیت میکند.
وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود یاد و خاطره شهید محمدمهدی طهرانچی را گرامی داشت و گفت: آخرین جلسهای که در همین دانشگاه برگزار شد با حضور شهید طهرانچی و به مناسبت چهلمین سال تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی بود؛ مدیری که با انگیزه، امید و اشتیاق از دستاوردها و موفقیتهای دانشگاه سخن میگفت و یاد و نام او برای همیشه ماندگار خواهد بود.
کاظمی با اشاره به وضعیت کودکان در جنگهای مختلف جهان، اظهار کرد: نخستین و مظلومترین قربانیان جنگها کودکان هستند؛ کودکانی که با رؤیاها و آرزوهای بزرگ زندگی میکنند اما قربانی خشونت و تجاوز میشوند. بر اساس آمارهای سازمان ملل متحد، طی سه دهه گذشته بیش از دو میلیون کودک در جنگهای جهان جان خود را از دست دادهاند و بیش از شش میلیون کودک نیز دچار نقص عضو و آسیبهای جسمی دائمی شدهاند.
وی افزود: علاوه بر این خسارتهای جسمی، آثار روحی و روانی جنگها بر کودکان و خانوادهها گاه تا سالها باقی میماند. امروز نیز آثار این آسیبها را در میان بازماندگان حادثه میناب و دانشآموزان آسیبدیده مشاهده میکنیم.
وزیر آموزش و پرورش با انتقاد از عملکرد نهادهای بینالمللی در برابر جنایات علیه کودکان، تصریح کرد: با وجود تشکیل سازمانها، نهادها، کنوانسیونها و قوانین متعدد برای حمایت از کودکان، همچنان شاهد وقوع فجایع انسانی در نقاط مختلف جهان هستیم. در سالهای اخیر تنها در غزه بیش از ۲۰ هزار کودک قربانی جنگ شدهاند، اما بسیاری از مدعیان حقوق بشر و مجامع بینالمللی در برابر این جنایات سکوت کردهاند؛ سکوتی که برای تاریخ بشریت ننگآور است.
کاظمی با اشاره به شهدای فرهنگی و دانشآموز کشور در حوادث اخیر، گفت: تنها در جنگ اخیر، ۲۷۹ دانشآموز و ۶۷ معلم به شهادت رسیدند که از این تعداد، ۲۶ معلم در مدرسه میناب جان خود را از دست دادند.
وی همچنین از تلاشهای دستگاه دیپلماسی کشور برای انعکاس این جنایات قدردانی کرد و افزود: وزارت امور خارجه و بهویژه سخنگوی این وزارتخانه تلاشهای ارزشمندی برای انعکاس ابعاد این فاجعه و دفاع از حقوق ملت ایران در عرصه بینالمللی انجام دادهاند.
وزیر آموزش و پرورش حادثه مدرسه میناب را نمادی از اوج توحش و بیرحمی دشمنان دانست و گفت: دشمن با آگاهی کامل از ماهیت آموزشی این مرکز، مدرسه را هدف قرار داد و با این اقدام، فاجعهای دردناک را در جنوب ایران رقم زد؛ فاجعهای که نهتنها یک داغ ملی، بلکه زخمی بر وجدان بشریت و همه آزادگان جهان است.
وی ادامه داد: این اقدام صرفاً یک حمله نظامی نبود، بلکه تلاشی برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم ایران بود. دشمن تصور میکرد با هدف قرار دادن کودکان، دانشآموزان و مراکز آموزشی میتواند ملت ایران را مرعوب کند، اما مردم ایران از نخستین ساعات این حوادث با انسجام و مقاومت در صحنه حاضر شدند و نشان دادند که در برابر فشارها عقبنشینی نخواهند کرد.
کاظمی ترور دانشمندان و هدف قرار دادن مراکز علمی و آموزشی را بخشی از راهبرد دشمن برای مقابله با پیشرفت ایران دانست و اظهار کرد: ترور دانشمندان برجسته کشور و حمله به مدارس و مراکز آموزشی نشان میدهد دشمن از سرعت رشد علمی و فناوری جمهوری اسلامی ایران نگران است.
کشوری که دههها تحت شدیدترین تحریمها قرار داشته، امروز به دستاوردهای مهم علمی دست یافته و همین موضوع دشمنان را نگران کرده است.
وی تأکید کرد: فاجعه میناب صرفاً حادثهای منجر به شهادت دانشآموزان نیست، بلکه دارای ابعاد راهبردی، فرهنگی، اجتماعی و بینالمللی است و باید با نگاه عمیق و همهجانبه به آن پرداخته شود.
وزیر آموزش و پرورش از تشکیل «ستاد ملی میناب» خبر داد و گفت: این ستاد با مشارکت دستگاههای مختلف کشور تشکیل شده و شش محور اصلی برای فعالیت آن تعریف شده است. همچنین پنج وزیر فرهنگی در این حوزه مسئولیت دارند و برنامهریزیها در قالب ۱۰ محور و ۲۰ موضوع تخصصی دنبال میشود.
کاظمی افزود: این اقدام آغاز یک حرکت بزرگ ملی است و فعالیتهای گستردهای در حوزههای فرهنگی، هنری، رسانهای، حقوقی و بینالمللی برای تبیین ابعاد این فاجعه و انتقال پیام مظلومیت کودکان ایرانی به جهان در دستور کار قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران از تمامی ظرفیتهای خود برای روایت این جنایت استفاده خواهد کرد و اجازه نخواهد داد این حادثه از حافظه ملت ایران و افکار عمومی جهان حذف شود.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به نقش نظام تعلیم و تربیت در حفظ این روایت تاریخی، گفت: آموزش و پرورش از همه ظرفیتهای آموزشی، تربیتی و فرهنگی خود از جمله کتابهای درسی، فعالیتهای فوقبرنامه، برنامههای فرهنگی و اردوهای تربیتی و مقاومت استفاده خواهد کرد تا حقیقت این فاجعه و ماهیت دشمنان ملت ایران برای نسلهای آینده تبیین و در حافظه تاریخی دانشآموزان ثبت شود.
وی در پایان از رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، مسئولان برگزارکننده مراسم، استادان، دانشجویان و تمامی دستاندرکاران این یادمان تقدیر و تشکر کرد.
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