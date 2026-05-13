کافه های قم میزبان مراسم عقد زوج های جوان خواهند بود

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید رضوی عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران از برگزاری پویش ازدواج آسمانی به مناسبت سالروز ازدواج امام علی (ع) و حضرت زهرا (س) خبر داد و گفت: این پویش در روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه از ساعت ۲۰ تا ۲۲ در ۱۸ کافه منتخب شهر مقدس قم برگزار خواهد شد و ۱۸ زوج جوان که از طریق خیریه‌های فعال معرفی شده‌اند، به نیت سالروز ازدواج حضرت فاطمه زهرا (س) در این مراسم عقد می‌شوند.



وی افزود: هدف از این اقدام، بهره‌گیری از ظرفیت فرهنگی کافه‌ها برای توسعه برنامه‌های فرهنگی و ترویج موضوع ازدواج و تشکیل خانواده در جامعه است.



وی ابراز کرد: در حال حاضر حدود ۷۰۰ کافه در سطح استان قم فعال هستند که می‌توانند به عنوان فضاهایی فرهنگی برای اجرای طرح‌های مشابه مورد استفاده قرار گیرند.



رضوی در ادامه با اشاره به حمایت خیران از این طرح گفت : هزینه برگزاری مراسم‌های عقد و سفره‌های عقد در این پویش تأمین شده و رزق معنوی ویژه‌ای برای زوج‌ها در نظر گرفته شده است که شامل یک سفر مشهد و مجموعاً ۴۰۰ میلیون تومان کمک هزینه خرید جهیزیه خواهد بود.



وی گفت: تلاش ما بر این است که این حرکت آغازگر فعالیت‌های فرهنگی گسترده‌تر در کافه‌ها باشد و برنامه‌ریزی برای برگزاری طرح‌های مشابه در مناسبت‌های پیش‌رو مانند عید سعید غدیرخم نیز در دستور کار قرار دارد.



رضوی در پایان تصریح کرد: اجرای برنامه‌های فرهنگی در فضاهای عمومی از جمله کافه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز اقدامات فرهنگی پایدار باشد و ایجاد این تجربه‌های فرهنگی، به تقویت هویت دینی و اجتماعی جوانان کمک می‌کند.



سرهنگ علی فرامرزی، رئیس اداره اماکن استان قم ، با تأکید بر جایگاه فرهنگی استان قم اظهار کرد: این استان به دلیل نقش ویژه خود در فرهنگ کشور، می‌تواند شروع‌کننده برنامه‌های فرهنگی مؤثر باشد و پویش ازدواج آسمانی نیز از همین قاعده مستثنی نیست و امیدواریم در سطح ملی توسعه یابد.



وی افزود: تمامی فعالیت‌های فرهنگی در کافه‌ها تحت ضوابط و مقررات خاص برگزار می‌شود و واحدهای پذیرنده به صورت داوطلبانه و با نظارت اداره اماکن در این پویش مشارکت دارند تا ضمن ایجاد فضای فرهنگی، نگاه‌های منفی نسبت به کافه‌ها اصلاح شود و ظرفیت‌های فرهنگی آن‌ها به نحو مطلوب استفاده شود.