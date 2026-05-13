۷۴.۶۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی در دست احداث است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مجیدی در جلسه هماهنگی احداث نیروگاه‌های خورشیدی با بیان اینکه زمین‌های موردنیاز برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی توسط اداره امور اراضی در اختیار شرکت توزیع برق قرار گرفته است، اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۷۴.۶۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی در نقاط مختلف استان در دست احداث است.

وی افزود: مجموع نیروگاه‌های در حال ساخت در بخش‌های آبی و گازی نیز به ۶۴ مگاوات می‌رسد که این پروژه‌ها در شهرستان‌های مختلف استان پراکنده شده‌اند.

معاون عمرانی استانداری لرستان با اشاره به ظرفیت‌های بهره‌برداری شده، تصریح کرد: نیروگاه‌های آبی در مدار بهره‌برداری ۴.۴ مگاوات، نیروگاه‌های گازی فعال ۵۰ و ۲ مگاوات و نیروگاه‌های خورشیدی انشعابی و ادارات و سولار الکترونیک نیز حدود ۶ مگاوات تولید دارند.

مجیدی، تصریح کرد: تعداد نیروگاه‌های خورشیدی حمایتی استان ۶۷۵ مورد با ظرفیت مجموع ۳۴۸۴ کیلووات است.

وی گفت: امیدواریم با همکاری دستگاه‌های حمایتی و نهادهای انقلابی، این عدد ارتقا پیدا کند تا شاهد رشد و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری بیشتر از برق در استان لرستان باشیم.