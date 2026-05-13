بازداشت عامل تیراندازی در پیشوا

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کارآگاه سیداکبر عربی شامگاه چهارشنبه اعلام کرد که یکی از اراذل و اوباش سابقهدار که به اتهام تیراندازی و قدرتنمایی در این شهرستان تحت تعقیب بود، در عملیاتی غافلگیرانه در ورامین دستگیر شده است.
فرمانده انتظامی پیشوا گفت: متهم با انگیزه خصومت شخصی اقدام به تیراندازی کرده بود و بلافاصله پس از این حادثه شناسایی شد.
بنا بر اعلام این مقام انتظامی، ماموران پلیس امنیت عمومی پیشوا با انجام اقدامات فنی، مخفیگاه متهم را در شهرستان ورامین شناسایی کردند و او را در کمتر از ۲۴ ساعت و در جریان عملیاتی غافلگیرانه بازداشت کردند.
فرمانده انتظامی پیشوا همچنین از کشف یک دستگاه موتورسیکلت سرقتی و یک قبضه اسلحه کلت کمری از محل اختفای متهم در ورامین خبر داد و گفت که پرونده وی برای صدور حکم قاطع به مراجع قضائی ارسال شده است.
