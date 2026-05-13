  1. استانها
  2. تهران
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۲۹

بازداشت عامل تیراندازی در پیشوا

بازداشت عامل تیراندازی در پیشوا

پیشوا- پلیس پیشوا از بازداشت یکی از اراذل و اوباش سابقه‌دار در ورامین خبر داده است. فرد بازداشت‌شده متهم است که با انگیزه خصومت شخصی دست به تیراندازی زده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کارآگاه سیداکبر عربی شامگاه چهارشنبه اعلام کرد که یکی از اراذل و اوباش سابقه‌دار که به اتهام تیراندازی و قدرت‌نمایی در این شهرستان تحت تعقیب بود، در عملیاتی غافلگیرانه در ورامین دستگیر شده است.

فرمانده انتظامی پیشوا گفت: متهم با انگیزه خصومت شخصی اقدام به تیراندازی کرده بود و بلافاصله پس از این حادثه شناسایی شد.

بنا بر اعلام این مقام انتظامی، ماموران پلیس امنیت عمومی پیشوا با انجام اقدامات فنی، مخفیگاه متهم را در شهرستان ورامین شناسایی کردند و او را در کمتر از ۲۴ ساعت و در جریان عملیاتی غافلگیرانه بازداشت کردند.

فرمانده انتظامی پیشوا همچنین از کشف یک دستگاه موتورسیکلت سرقتی و یک قبضه اسلحه کلت کمری از محل اختفای متهم در ورامین خبر داد و گفت که پرونده وی برای صدور حکم قاطع به مراجع قضائی ارسال شده است.

کد مطلب 6829439

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه