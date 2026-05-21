۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۰۶

دستگیری عوامل اصلی نزاع و ایجاد رعب و وحشت در اسدآباد

همدان-فرمانده انتظامی شهرستان اسدآباد از دستگیری ۳ تن از اراذل و اوباش سابقه‌دار که با ایجاد نزاع و درگیری در یکی از محلات این شهرستان موجب سلب آسایش عمومی شده بودند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مصیب شاه‌ملکی از دستگیری ۳ تن از اراذل و اوباش سابقه‌دار که با ایجاد نزاع و درگیری در یکی از محلات اسدآباد موجب سلب آسایش عمومی شده بودند، خبر داد و اظهار کرد: در پی تماس‌های مردمی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع نزاع و درگیری و ایجاد مزاحمت برای شهروندان و کسبه در یکی از محلات شهرستان اسدآباد، بلافاصله مأموران یگان امداد به محل اعزام شدند.

وی با بیان اینکه متهمان با اقدامات هنجارشکنانه خود موجب ایجاد رعب و وحشت در محل شده بودند، افزود: با حضور مقتدرانه پلیس در صحنه، ضمن برقراری نظم و امنیت، ۳ تن از عاملان اصلی این نزاع که از اراذل و اوباش حرفه‌ای و سابقه‌دار بودند، در عملیاتی ضربتی دستگیر و به یگان انتظامی منتقل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اسدآباد در پایان با تقدیر از تعامل و همکاری سازنده مجموعه قضایی با پلیس خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و با صدور قرار مناسب روانه زندان مرکزی همدان شدند.

سرهنگ شاه‌ملکی تأکید کرد: امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است و دستگاه انتظامی با هرگونه اقدامی که نظم عمومی جامعه را مختل کند، با قاطعیت و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

