به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین طه توکلی شامگاه چهارشنبه در دیدار با مدیرکل آموزش فنی و حرفهای کردستان، مهارتآموزی را سرمایهگذاری مؤثر برای آینده جوانان عنوان کرد و اظهار داشت: آموزشهای فنی و حرفهای در تمام مراحل زندگی افراد نقش مهم و تعیینکنندهای دارد.
وی افزود: توسعه مهارتهای کاربردی در میان جوانان، بهویژه در دوران خدمت سربازی، میتواند زمینه اشتغال پایدار و افزایش کارآمدی اجتماعی را فراهم کند.
مهارتآموزی؛ راهکاری برای کاهش آسیبهای اجتماعی
نماینده ولیفقیه در سپاه بیتالمقدس کردستان با اشاره به آثار اجتماعی آموزشهای مهارتی گفت: آشنایی جوانان با حرفه و مهارت، علاوه بر ایجاد استقلال اقتصادی، در کاهش آسیبهای اجتماعی و افزایش نشاط و امید در جامعه نیز مؤثر است.
توکلی ادامه داد: برنامههای مهارتآموزی باید متناسب با نیازهای واقعی بازار کار طراحی و اجرا شوند تا خروجی این آموزشها منجر به اشتغال و توانمندسازی عملی جوانان شود.
وی بر ضرورت تقویت نظارت و ارزیابی دورههای مهارتی تأکید کرد و افزود: استفاده حداکثری از ظرفیت مراکز آموزشی و استمرار آموزشهای تخصصی، نقش مهمی در تربیت نیروی کار ماهر و پاسخگویی به نیازهای جامعه دارد.
