به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین طاها توکلی بعدازظهر سه شنبه در نشست مشترک مسئولان آموزش فنی و حرفه‌ای و فرماندهان سپاه پاسداران در کردستان، مهارت‌آموزی را یکی از نیازهای اساسی جوانان دانست و اظهار کرد: دوران خدمت سربازی باید به فرصتی برای کسب دانش کاربردی و مهارت‌های مورد نیاز جامعه تبدیل شود.

وی افزود: ایجاد و توسعه ظرفیت‌های آموزشی در مرکز مهارت‌آموزی سپاه بیت‌المقدس با هدف ارتقای توانمندی‌های حرفه‌ای سربازان دنبال می‌شود تا آنان پس از پایان خدمت بتوانند با آمادگی بیشتری وارد عرصه اشتغال شوند.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه کردستان با اشاره به همکاری مشترک سپاه و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای گفت: این تعامل سازنده زمینه بهره‌مندی سربازان از آموزش‌های تخصصی و کاربردی را فراهم کرده و می‌تواند در آینده شغلی آنان تأثیرگذار باشد.

توکلی تصریح کرد: امروز مهارت، یکی از مهم‌ترین نیازهای جوانان برای حضور موفق در بازار کار است و باید از تمامی ظرفیت‌ها برای آموزش نیروهای جوان استفاده شود.

وی همچنین بر تداوم همکاری میان دستگاه‌های آموزشی و نهادهای نظامی تأکید کرد و افزود: سرمایه‌گذاری در حوزه مهارت‌آموزی، سرمایه‌گذاری برای آینده کشور و تقویت تولید، اشتغال و خودکفایی اقتصادی است.

در پایان این نشست، طرفین بر توسعه همکاری‌های مشترک، افزایش دوره‌های تخصصی و ارتقای سطح آموزش‌های مهارتی برای سربازان وظیفه در استان کردستان تأکید کردند.