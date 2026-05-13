کشف ۴۶ هزار لیتر روغن موتور تقلبی در رباط کریم؛ یک نفر بازداشت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ تیمور کلانتری، شامگاه چهارشنبه گفته است که ماموران بر پایه گزارش‌های رسیده از منابع و مخبران و پس از انجام فعالیت‌های اطلاعاتی، از وجود انباری به وسعت دو هزار متر در منطقه‌ای در رباط کریم، جنب پل راه‌آهن، مطلع شدند که در آن لیبل، برند و علائم تجاری شرکت‌های معتبر جعل می‌شد.

فرمانده پلیس آگاهی رباط کریم، افزود که ماموران بلافاصله پس از هماهنگی قضایی و هدایت عملیات توسط رئیس پلیس آگاهی رباط کریم، به محل اعزام شدند و گرداننده کارگاه را که هویتش مشخص است، در محل دستگیر کردند.

بر اساس اعلام پلیس، در این انبار ۴۶ هزار و ۸۱۰ لیتر روغن تقلبی به ارزش تقریبی ۲۰۰ میلیارد ریال به همراه لیبل‌ها، برندها و نشان‌های تجاری جعلی شرکت‌های تولیدی فرآورده‌های نفتی کشف شده است. با دستور مقام قضایی، این انبار پلمب و متهم به همراه پرونده تشکیل‌شده برای سیر مراحل قانونی به دادسرا فرستاده شده است.

فرمانده پلیس آگاهی رباط کریم با اشاره به تکمیل مستندات این پرونده، تصریح کرد که اتهام متهم، «تولید روغن موتور تقلبی و جعل» عنوان شده است.