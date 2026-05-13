۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۰:۱۵

احتمال شنیده شدن صدای انفجار در بندر کنارک

کنارک - روابط عمومی منطقه سوم دریایی نبوت کنارک نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه ای از احتمال شنیده شدن صدای انفجار مدیریت شده در بندر کنارک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی منطقه سوم دریایی نبوت کنارک نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد: به اطلاع مردم شریف و فهیم بندر کنارک می‌رساند: عملیات خنثی‌سازی مهمات و بمب‌های عمل‌نشده در محدوده‌های نظامی، از روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ توسط نیروهای متخصص و فنی منطقه سوم دریایی نبوت آغاز خواهد شد.

این عملیات به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده، در نوبت‌های صبح و عصر و با رعایت کامل نکات ایمنی انجام شده و هیچ‌گونه خطری متوجه شهروندان نخواهد شد.

از عموم مردم درخواست می‌شود ضمن حفظ آرامش، به شایعات و اخبار غیررسمی توجه نکرده و از هرگونه تصویربرداری، فیلم‌برداری و انتشار تصاویر و اخبار مربوط به مناطق و فعالیت‌های نظامی خودداری نمایند.

