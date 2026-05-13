احتمال شنیده شدن صدای انفجار در بندر کنارک

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی منطقه سوم دریایی نبوت کنارک نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد: به اطلاع مردم شریف و فهیم بندر کنارک میرساند: عملیات خنثیسازی مهمات و بمبهای عملنشده در محدودههای نظامی، از روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ توسط نیروهای متخصص و فنی منطقه سوم دریایی نبوت آغاز خواهد شد.
این عملیات بهصورت برنامهریزیشده، در نوبتهای صبح و عصر و با رعایت کامل نکات ایمنی انجام شده و هیچگونه خطری متوجه شهروندان نخواهد شد.
از عموم مردم درخواست میشود ضمن حفظ آرامش، به شایعات و اخبار غیررسمی توجه نکرده و از هرگونه تصویربرداری، فیلمبرداری و انتشار تصاویر و اخبار مربوط به مناطق و فعالیتهای نظامی خودداری نمایند.
