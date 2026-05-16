ادامه انفجارهای کنترل شده در کنارک

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فرمانداری کنارک در اطلاعیه ای اعلام کرد : به اطلاع مردم شریف شهرستان کنارک میرساند، عملیات خنثیسازی مهمات و بمبهای عملنشده در محدودههای نظامی شهرستان کماکان تا مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ توسط نیروهای متخصص ادامه دارد.
این عملیات در نوبت صبح و عصر، با رعایت کامل نکات ایمنی انجام میشود و هیچگونه خطری برای شهروندان ندارد.
از مردم عزیز درخواست میشود ضمن حفظ آرامش، به شایعات توجه نکرده و از تصویربرداری، فیلمبرداری و انتشار اخبار و تصاویر مربوط به مناطق و فعالیتهای نظامی خودداری کنند.
