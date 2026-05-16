۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۱۲

ادامه انفجارهای کنترل شده در کنارک

کنارک - روابط عمومی فرمانداری کنارک از ادامه عملیات‌های انفجار کنترل شده برای مهمات باقیمانده از جنگ رمضان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فرمانداری کنارک در اطلاعیه ای اعلام کرد : به اطلاع مردم شریف شهرستان کنارک می‌رساند، عملیات خنثی‌سازی مهمات و بمب‌های عمل‌نشده در محدوده‌های نظامی شهرستان کماکان تا مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ توسط نیروهای متخصص ادامه دارد.

این عملیات در نوبت صبح و عصر، با رعایت کامل نکات ایمنی انجام می‌شود و هیچ‌گونه خطری برای شهروندان ندارد.

از مردم عزیز درخواست می‌شود ضمن حفظ آرامش، به شایعات توجه نکرده و از تصویربرداری، فیلم‌برداری و انتشار اخبار و تصاویر مربوط به مناطق و فعالیت‌های نظامی خودداری کنند.

