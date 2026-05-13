۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۰:۴۷

صدور فتوای جواز پرداخت وجوهات شرعی مقلدان امام شهید به رهبر انقلاب

قم- آیت الله نوری همدانی در پاسخ به سوال عده ای از مقلدین رهبر شهید، پرداخت وجوهات شرعی مقلدان امام شهید به رهبر معظم انقلاب را جایز دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله حسین نوری همدانی در پاسخ به سوال عده ای از مقلدین رهبر شهید، که به اجازه معظم له بر تقلید سابق خود باقی ماندند، پیرامون پرداخت وجوهات شرعی به رهبر معظم انقلاب، فتوای جواز صادر کرده و ایشان را فقیهی جامع الشرائط توصیف کردند.

متن پاسخ آیت الله نوری همدانی به شرح زیر است:

سلام علیکم
با توجه به اینکه وجوهات شرعی در نهایت در مسیر اعتلای حوزه های علمیه و اداره امور طلاب مصرف می گردد و با عنایت به شناخت موجود نسبت به ایشان به عنوان فقیهی جامع الشرایط، ان شاء الله پرداخت وجوهات شرعی مقلدین رهبر شهید به معظم له موجب برائت ذمه خواهد بود.

