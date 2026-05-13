بازیار: حضور مردم در صحنه  اقتدار جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشت 

به گزارش خبرنگار مهر ، امیر حسین بازیار شامگاه چهارشنبه با حضور در قرارگاه رسانه ای سردار شهید نائینی در رشت در گفتگو با رسانه ها با تأکید بر نقش بیبدیل حضور مردم در صحنه به عنوان پشتوانه اصلی نظام، اظهار کرد: حضور پرشور ملت ایران، اقتدار جمهوری اسلامی را در عرصه بینالمللی به اثبات رسانده و گفتمان جامعه را به سمت «اقتدار ایرانی اسلامی» سوق داده است؛ گفتمانی که ریشه در بصیرت، مقاومت و عزت ملی دارد
کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به حماسهآفرینیهای اخیر مردم که ۷۴شب است ادامه دارد، افزود :امت حزبالله با مبعوث شدن و هدایتهای «ولی فقیه» در خلق این حماسه نقش محوری دارند .
وی از حضور اساتید دانشگاه در میادین گفت:ساتیدی که با بیان و قلم خود، رشادتهای مردان عرصه میدان را تبیین کردند، برگ زرینی بر اقتدار نظام افزودند.
حضور خیابانی مردم اثبات وفاداری و صدور پیام اقتدار جهانی
بازیار حضور پررنگ مردم در خیابانها را نمادی از حمایت قاطع از نظام و تفکر انقلابی دانست و اظهار کرد:امروز مردم با حضورشان در خیابانها نشان دادند نه تنها حمایت میکنند از این تفکر و از این نظام، بلکه زمینه ساز فرآیندی هستند که در دنیا به عنوان اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی شکل گرفته است.
وی افزود: این حضور پیامی روشن به جهانیان مبنی بر استحکام پایههای نظام و اراده ملی برای حفظ دستاوردها قلمداد می شود .
کارشناس مسائل سیاسی تحول بنیادین در گفتمان جامعه را یکی از دستاوردهای کلیدی این دوران توصیف کرد و گفت:امروز تغییر گفتمان از انقلاب اسلامی به گفتمان اقتدار عزت ایرانی اسلامی تغییر پیدا کرده است.
وی تصریح کرد:این گذار استراتژیک، نشان از بلوغ فکری جامعه و درک عمیقتر از الزامات حفظ عزت و اقتدار در دنیای پیچیده امروز دارد.
بازیار با اشاره به توانمندیهای راهبردی جمهوری اسلامی، و نقش محوری حمایت مردمی در مقابله با قدرتهای استکباری ،گفت:امروز جمهوری اسلامی بواسطه اهرمهای مختلفی که در دست دارد، مهمترینش حمایت مردم است، توانسته با دنیای استکبار و رژیم صهیونیست مقابله کند که این مواجهه مقتدرانه، مرهون انسجام ملی و اتحاد حول محور ولایت است.
رسالت دانشگاه و نخبگان تبیینگری و روشنگری در جنگ روایتها
این استاد دانشگاه از نقش خود و همکاران دانشگاهیاش در این میان، حیاتی و تعیینکننده دانست و افزود:به تبع نقش بنده و همه همکارانم در مجموعه دانشگاه، تبیین این رسالت بزرگ است و قطعاً میتواند تأثیرگذار باشد.
وی ادامه داد: روشنگری اساتید در تبیین واقعیتها، خنثیسازی عملیات روانی دشمن و تقویت روحیه امید در جامعه ضروری است.
کارشناس مسائل سیاسی حضور چشمگیر زنان، مردان و کودکان در صحنههای مختلف را به مثابه جلوهای از وحدت ملی و حمایت همهجانبه از آرمانهای نظام تلقی کرد و گفت: حضور چشمگیر زنان، مردان و کودکان... گواه این است که مردم ما همیشه در کنار مسئولان هستند و در کنار دولتمردان بودند که این حضور، سرمایه اجتماعی عظیمی است که نظام بر آن تکیه دارد.
وی با بیان اینکه انتظار مردم این است که از مواضع حق که در نظام مقدس جمهوری دفاع میکنند، دفاع شود.، ادامه داد:با استناد به اقتدارنمایی اخیر مردم، امیدوارم که پاسخی «مستحکم و قاطع» به رژیم غاصب صهیونیستی داده شود.
پایداری در میدان تا ریشهکنی «غده سرطانی»
بازیار با اشاره به لزوم استمرار حضور مردم در میدان تا خروج کامل نیروهای بیگانه از منطقه و ریشهکنی کامل تهدیدات ،اظهار کرد: انتظار این است که مردم در صحنه تا زمانی که جنگ ادامه دارد و رژیم منحوس آمریکایی از منطقه خارج نشدند، در میدان باشند
وی افزود:قطعاً مردم این را نشان دادند که هستند تا ریشهکنی غده این سرطان. این عزم راسخ، تضمینکننده امنیت پایدار و آیندهای روشن است.
کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به شخصیت سردار شهید علیمحمد نائینی او را نماد مجاهدت در عرصههای مختلف معرفی کرد و گفت:سردار شهید نائینی علاوه بر نخبه نظامی و مسئول روابط عمومی، استاد بالفعل و توانمندی در حوزه رسانه و مباحث جنگ رسانهای و مدرس دانشگاه بودند.
وی با بیان اینکه تحلیلهای شهید نائینی در حوزههای رسانه، سیاست و جنگ را بینظیر بود ، افزود:شهید بزرگوار در حوزههای مختلف... نشان داد بینش و دانش لازم را هم برای تبیین و انتقال به اساتید در حوزه رسانه دارد.
بازیار زندگی و مجاهدتهای این شهید را الگویی والا برای نسل جوان، بهویژه دانشجویان، نخبگان علمی و فعالان رسانهای دانست وگفت:افتخار میکنیم که در دوره ایشان زیست کردیم.
