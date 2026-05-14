به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال فولاد هرمزگان در حالی راهی تهران شده است که باید در این هفته مقابل استقلال زاهدان صف‌آرایی کند.

انتقال میزبانی تیم زاهدانی به پایتخت و چشم‌پوشی از امتیاز بازی خانگی، از جمله تصمیمات بحث‌برانگیزی است که لزوم بازنگری در نحوه تیم‌داری و توجه به زیرساخت‌های استانی را بیش از پیش نمایان می‌کند.

فولاد هم‌اکنون با ۲۷ امتیاز در جایگاه ششم جدول قرار دارد و برای بهبود موقعیت خود چشم به سه امتیاز این دیدار دوخته است.

در دیگر مسابقه حساس این هفته، شهرداری بندرعباس با هدایت نادر غله‌بانی در بوشهر به مصاف تیم رده دومی شاهین بندر عامری می‌رود.

این دیدار برای شهرداری ۲۷ امتیازی که در رتبه پنجم ایستاده، حکمی حیاتی دارد؛ چرا که پیروزی برابر حریف ۳۱ امتیازی، فاصله آن‌ها را با منطقه صعود به حداقل می‌رساند.

با توجه به باقی‌ماندن هشت هفته تا پایان فصل، حمایت از این دو نماینده استان برای دستیابی به سهمیه پلی‌آف و تداوم امیدهای صعود، اهمیتی دوچندان یافته است.