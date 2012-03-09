یک امتیاز دیگر هرمزگان را لیگ برتری می کند/گام نهایی آلومینیوم در یاسوج

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان عصر پنجشنبه در دیداری از هفته بیست و دوم مسابقات لیگ دسته یک فوتبال باشگاههای کشور با نتیجه سه بر صفر مقابل برق شیراز به برتری رسید.

در این دیدار که در شیراز برگزار می شد، بهمن طهماسبی در دقیقه 15، ابوالفضل ابراهیمی در دقیقه 19 و مجید نورمحمدی در دقیقه 37 برای آلومینیوم موفق به گلزنی شدند.

آلومینیوم با این پیروزی قاطع که در یک نیمه به دست آمد 46 امتیازی شد و همچنان به صدرنشینی قاطعانه خود در جدول گروه "ب" لیگ دسته یک ادامه می دهد.

در حال حاضر تیمهای ماشین سازی تبریز و گهر زاگرس هر دو با 34 امتیاز پس از آلومینیوم در رتبه های دوم و سوم جدول قرار گرفتند و آلومینیوم در چهار بازی باقی مانده از مسابقات تنها به یک امتیاز دیگر برای صعود به لیگ برتر نیاز دارد.

آلومینیوم تنها در صورتی به طور مستقیم به لیگ برتر صعود نمی کند که در هر چهار بازی آینده خود شکست بخورد و دو تیم تعقیب کننده هر چهار بازی را با پیروزی های پر گل پشت سر بگذارند که با توجه به تفاضل گل بسیار خوب آلومینیوم این مسئله غیر ممکن به نظر می رسد.

بازیکنان آلومینیوم جمعه هفته آینده در دیداری حساس در یاسوج به مصاف تیم شهرداری این شهر خواهند رفت که تنها با یک تساوی در این دیدار می توانند با کسب عنوان قهرمانی گروه "ب" لیگ دسته یک به لیگ برتر فوتبال صعود کنند.

شهرداری بندرعباس دیگر نماینده استان هرمزگان در لیگ دسته یک فوتبال عصر پنجشنبه در هفته بیست و دوم لیگ یک در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس به مصاف تیم صنعت ساری رفت که این دیدار در نهایت با نتیجه صفر بر صفر مساوی به پایان رسید.

شهرداری با این تساوی 37 امتیازی شد و با توجه به فاصله 10 امتیازی اش با تیم صدرنشین گروه "الف" یعنی پیکان، به کسب رتبه دوم جدول و رسیدن به مرحله پلی آف چشم دوخته است.

شهرداری در حال حضر در رتبه سوم جدول قرار دارد و ایرانجوان بوشهر با 41 امتیاز تیم دوم گروه "الف" است.