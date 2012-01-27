پیکان از شکست به پیروزی رسید/ آلومینیوم از مدعیان گروه "ب" فاصله گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، هفته شانزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور موسوم به جام آزادگان امروز جمعه با برگزاری 14 بازی در گروه‌های دوگانه پیگیری شد که طی آن تیم‌های پیکان تهران، شهرداری اراک، پیام مخابرات فارس، استیل آذین سمنان، سایپای شمال، ایرانجوان بوشهر، شهرداری بندرعباس، نفت مسجد سلیمان، نیروی زمینی تهران، شیرین فراز کرمانشاه، کاوه تهران، پاس همدان و آلومینیوم هرمزگان مقابل حریفان خود به برتری رسیدند و یک بازی نیز با نتیجه تساوی رسید.

در یکی از حساس‌ترین دیدارهای امروز که از گروه "الف" برگزار شد، تیم پیکان در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف مس رفسنجان رفت و درحالیکه تا دقیقه 88 با 2 گل از میهمان خود عقب بود در نهایت به برتری 3 بر 2 دست یافت. برای تیم پیکان در این دیدار خانگی حمیدرضا دیوسالار (88) و مجید خدابنده لو (2+90 و 90) موفق به گلزنی شدند و گل‌های تیم مس رفسنجان نیز توسط دوس سانتوس (18) و رمی باکاری (32) به ثمر رسید. با این پیروزی تیم پیکان 34 امتیازی شد و جایگاه خود را در صدر جدول گروه "الف" مسابقات لیگ دسته اول استحکام بخشید.

براساس این گزارش، در روزی که تیم ایرانجوان بوشهر در ورزشگاه خانگی خود با گل‌های حمیدرضا زوهانی (24) و حسین خسروی (75) از سد گسترش فولاد تبریز گذشت تیم شهرداری بندرعباس نیز در ورزشگاه خلیج فارس این شهر شکست 2 بر یک را به فولاد یزد تحمیل کرد تا با 30 امتیاز همچنان رتبه دوم جدول رده بندی گروه "الف" رقابت‌ها را در اختیار داشته باشد. برای شهرداری در این بازی خانگی علی مطوری (13) و امیر خلیفه اصل (24) گل زدند.

در گروه "ب" نیز این هفته تیم آلومینیوم هرمزگان با برتری یک بر صفر مقابل گهر زاگرس 31 امتیازی شد و جایگاه خود را در صدر جدول این گروه استحکام بخشید. تک گل سه امتیازی تیم آلومینیوم را بهمن طهماسبی در دقیقه 43 وارد دروازه تیم میزبان کرد. این نتیجه در حالی رقم خورد که تیم آلومینیوم از دقیقه 20 به دنبال اخراج مجید نورمحمدی 10 نفره به بازی ادامه می‌داد.

- نتایج دیدارهای هفته شانزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

گروه الف:

* پیکان تهران 3 - مس رفسنجان 2

* شهرداری اراک 2 - پارسه تهران یک

* شهرداری بندرعباس 2 - فولاد یزد یک

* پیام مخابرات فارس یک - صنعت ساری صفر

* استیل آذین سمنان یک - اتکای گلستان صفر

* ابومسلم خراسان صفر - سایپای شمال یک

* ایرانجوان بوشهر 2 - گسترش فولاد تبریز صفر

جدول رده‌بندی گروه "الف":

1- پیکان تهران 34 امتیاز

2- شهرداری بندرعباس 30 امتیاز

3- ایرانجوان بوشهر 27 امتیاز

4- فولاد یزد 24 امتیاز

5- شهرداری اراک 23 امتیاز

-------------------------------------------------

13- مس رفسنجان 14 امتیاز

14- پارسه تهران 13 امتیاز

گروه "ب":

* نفت مسجد سلیمان یک - شهرداری یاسوج صفر

* نیروی‌زمینی تهران یک - استقلال صنعتی صفر

* گل گهر سیرجان 2 - ماشین سازی تبریز 2

* کاوه تهران 2 - نساجی مازندران یک

* شیرین فراز کرمانشاه یک - تربیت یزد صفر

* پاس همدان 2 - برق شیراز یک

* گهر زاگرس صفر - آلومینیوم هرمزگان یک

جدول رده‌بندی گروه "ب":

1- آلومینیوم هرمزگان 31 امتیاز

2- ماشین سازی تبریز 29 امتیاز

3- گهر زاگرس 26 امتیاز

4- نیروی زمینی 25 امتیاز

5- پاس همدان 23 امتیاز

-----------------------------------------------------

13- برق شیراز 14 امتیاز

14- کاوه تهران 12 امتیاز