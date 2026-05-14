واژگونی تانکر گاز مایع در محور سنندج ـ سروآباد

به گزارش خبرنگار مهر، یک دستگاه تانکر حامل گاز مایع در کیلومتر ۱۵ محور سنندج ـ سروآباد و در محدوده روستای نیاباد صبح پنجشنبه واژگون شد.
در پی وقوع این حادثه، نیروهای محیطزیست شهرستان سروآباد به سرعت در محل حاضر شدند و با استقرار در محدوده حادثه، اقدامات تخصصی و راهکارهای محیطزیستی را برای جلوگیری از نشت گسترده گاز و آلودگی خاک و منابع طبیعی منطقه آغاز کردند.
رئیس اداره محیطزیست سروآباد اعلام کرد: بررسیهای اولیه نشان میدهد بخشی از محموله تانکر پس از واژگونی در معرض نشت قرار گرفته بود که با ایجاد محدوده ایمنی و همکاری نیروهای امدادی، از گسترش آلودگی جلوگیری شد.
وی افزود: ارزیابی سریع اثرات احتمالی این حادثه بر پوشش گیاهی، منابع آب سطحی و زیستگاههای اطراف نیز در دستور کار کارشناسان محیطزیست قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، علت وقوع حادثه از سوی کارشناسان مربوطه در دست بررسی است و عملیات پاکسازی و پایش محیطی منطقه در ساعات آینده ادامه خواهد داشت.
