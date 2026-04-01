واژگونی تانکر قیر در محور سنندج–دیواندره؛هشدار محیط زیست برای پاکسازی

به گزارش خبرنگار مهر، شهاب محمدی صبح چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: یک دستگاه تانکر حامل قیر مذاب در محور سنندج–دیواندره دچار واژگونی شد و در پی وقوع این حادثه، کارشناسان اداره محیط زیست شهرستان سنندج با حضور در محل، نسبت به بررسی ابعاد حادثه و ارزیابی میزان آسیب‌های زیست‌محیطی اقدام کردند.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان سنندج در این خصوص اظهار کرد: این تانکر حامل ماده نفتی قیر مذاب از تبریز به مقصد گیلان‌غرب در حال حرکت بود که به دلیل سرعت غیرمجاز دچار حادثه و واژگون شد.

وی افزود: در اثر این سانحه، بخش عمده‌ای از محموله قیر تخلیه شده و در شانه خاکی جاده پخش شده است که می‌تواند در صورت عدم مدیریت به‌موقع، تبعات زیست‌محیطی به‌همراه داشته باشد.

محمدی با اشاره به اقدامات اولیه صورت‌گرفته تصریح کرد: تذکرات لازم به راننده تانکر در خصوص ضرورت پاکسازی سریع محل حادثه داده شده و تأکید شده است این اقدام باید پیش از آغاز بارندگی انجام شود تا از گسترش آلودگی جلوگیری شود.

وی خاطرنشان کرد: پایش و نظارت بر روند پاکسازی توسط کارشناسان محیط زیست ادامه خواهد داشت.