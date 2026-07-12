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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۲

واژگونی تانکر نفتا در محور سنندج - سروآباد؛ خطر آلودگی رودخانه مهار شد

واژگونی تانکر نفتا در محور سنندج - سروآباد؛ خطر آلودگی رودخانه مهار شد

سنندج- واژگونی یک دستگاه تانکر حامل نفتا در محور سنندج - سروآباد با حضور به‌موقع نیروهای امدادی و کارشناسان محیط زیست مدیریت شد و از نشت این ماده و آلودگی احتمالی رودخانه جلوگیری به عمل آمد.

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سروآباد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک دستگاه تانکر حامل محموله نفتا که از کرمانشاه به مقصد مرز باشماق در حال تردد بود، در محور سنندج - سروآباد واژگون شد.

عطاالله صادقی در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: پس از اطلاع از وقوع واژگونی تانکر، تیم‌های امدادی و کارشناسان محیط زیست به سرعت در محل حادثه حاضر شدند و اقدامات لازم برای کنترل شرایط را آغاز کردند.

وی افزود: خوشبختانه این تانکر به دلیل واژگونی در حاشیه خاکی جاده و فاصله مناسب با رودخانه، تهدید جدی برای منابع آبی ایجاد نکرد و از بروز یک حادثه زیست‌محیطی جلوگیری شد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای پیشگیری از نشت محموله نفتا بیان کرد: با حضور به‌موقع نیروهای عملیاتی، تمهیدات لازم برای جلوگیری از سرایت احتمالی مواد به بستر رودخانه انجام شد و هم‌اکنون شرایط تحت کنترل است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست سروآباد همچنین از جان‌باختن راننده این تانکر در جریان این حادثه خبر داد.

کد مطلب 6886253

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