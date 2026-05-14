به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به لزوم تداوم خدمترسانی شبکه بانکی و رفع نیازهای مالی و بانکی شهروندان، اسامی شعب کشیک بانکهای استان کرمانشاه برای روز پنجشنبه (۲۴ اردیبهشت ماه) مشخص و اعلام شد. بر این اساس، بانکهای مختلف با تعیین شعب منتخب در مرکز استان و شهرستانها، آماده ارائه خدمات خواهند بود.
در همین راستا، بانک ملی ایران شعبههای میدان آزادی، طاق بستان، میدان مرکزی و شهید جعفری را در شهر کرمانشاه و شعب شهرستانهای پاوه، جوانرود، اسلامآباد غرب، گیلانغرب، کرندغرب، سرپلذهاب، قصرشیرین، هرسین و صحنه را به عنوان شعب کشیک معرفی کرده است. همچنین بانک مسکن از طریق شعبههای سعدی، شریعتی، آیتالله کاشانی، شهید مصطفی امامی، الهیه و کارگر در مرکز استان و شعب گیلانغرب، شهید چمران اسلامآباد غرب و روانسر در شهرستانها پاسخگوی مراجعان خواهد بود.
بانک سپه نیز با تعیین شعب خواروبار، بازار، میدان جمهوری، آیتالله اشرفی اصفهانی، بیمارستان امام حسین (ع)، خیابان سنگر، ایستگاه کارگران، غدیر، آزادی و بوستان در شهر کرمانشاه خدماترسانی میکند. در شهرستانها نیز شعب شهدای مرصاد اسلامآباد غرب، آیتالله عراقی کنگاور، میدان سپاه سنقر و کلیایی، میدان مولوی جوانرود، شهید شمشادیان صحنه و نخلستان قصرشیرین این بانک فعال خواهند بود.
شعب کشیک بانک صادرات در شهر کرمانشاه شامل شعبههای طالقانی و مسکن بوده و در شهرستانها نیز شعبه کرندغرب فعال است. از سوی دیگر، بانک ملت از طریق شعبههای میدان مرکزی و مرکزی کرمانشاه در مرکز استان و شعب سرپلذهاب و بیستون در شهرستانها خدمات خود را به مشتریان ارائه میدهد.
مراجعان به بانک تجارت میتوانند در این روز به شعبههای مرکزی، مطهری، الهیه، شهرک معلم، کارمندان و ۲۲ بهمن در شهر کرمانشاه و شعب مرکزی کنگاور، اسلامآباد غرب، پاوه و گیلانغرب در شهرستانها مراجعه کنند. در خصوص بانک رفاه نیز شعب بلوار طاق بستان و شهید جعفری در شهر کرمانشاه و شعب شهرستانهای سرپلذهاب، صحنه، روانسر و بیستون آماده خدمترسانی هستند.
بانک قرضالحسنه مهر ایران نیز شعبههای لاله مسکن، ولیعصر (عج) و میدان فاطمی در کرمانشاه و شعب سنقر و کلیایی، سرپلذهاب و جوانرود را برای روز پنجشنبه فعال کرده است. افزون بر این، بانک کشاورزی شعب شهید رجایی، بلوار گلها، کوهساری، شهید واحدی، میدان ایثار و قلعه محمدحسنخان را در مرکز استان و شعبههای میدان اسلامآباد غرب، روانسر، سرپلذهاب، میانراهان، بیستون، ماهیدشت، گهواره و نوسود را در شهرستانها برای این روز در نظر گرفته است.
بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، بانک صنعت و معدن تنها در شعبه بلوار شهید بهشتی کرمانشاه کشیک خواهد بود. شعب کشیک بانک توسعه تعاون نیز شامل شعبه آیتالله کاشانی در شهر کرمانشاه و شعب شهرستانهای صحنه، سرپلذهاب و جوانرود است. پست بانک نیز در شعبه پیام کرمانشاه و شعب شهرستانهای هرسین، پاوه و قصرشیرین خدمات بانکی را به مشتریان ارائه میکند.
در نهایت، صندوق کارآفرینی امید اعلام کرده است که به منظور تسهیل در امور مشتریان، تمامی شعب این صندوق در سطح شهر کرمانشاه و تمامی شهرستانهای استان در روز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت آماده ارائه خدمات به هماستانیها خواهند بود.
