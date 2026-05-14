برداشت دانه های طلایی از مزارع کلزا در نکا

ابوالقاسم پناهی در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال مجموعاً حدود دو هزار و ۵۰۰ تن دانه روغنی کلزا از مزارع آماده برداشت این شهرستان تولید شود.

وی افزود: خرید تضمینی این محصول از طریق اتحادیه شرکت‌های تعاونی نکا آغاز شده و کشاورزان می‌توانند محصول خود را به مرکز خرید اعلام‌شده تحویل دهند.

پناهی با اشاره به قیمت مصوب خرید تضمینی کلزا تأکید کرد: نرخ خرید هر کیلوگرم کلزا با رطوبت استاندارد، ۱۱۰ هزار تومان تعیین شده است که گامی مهم در حمایت از تولیدکنندگان این محصول راهبردی به شمار می‌رود.

مدیر جهاد کشاورزی نکا به برداشت به برداشت کلزا در سطح یک و نیم هکتار از مزارع دهستان پیرجه، روستای اومال که با رقم «هایولا ۵۰» کشت شده است، اشاره کرد و با تأکید بر اهمیت توسعه کشت کلزا در الگوی تناوب زراعی خاطرنشان کرد: کشت این محصول علاوه بر کمک به کاهش وابستگی کشور به واردات روغن، در افزایش بهره‌وری آب و خاک، حفظ حاصلخیزی اراضی و ارتقای درآمد کشاورزان نقش مؤثری دارد.