توقف موقت عملیات راهسازی درسیاهکل برای حفاظت از پرنده«سلیم طوقی کوچک»

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف رهنما صبح پنجشنبه در گفتگو با رسانه ها، با اشاره به گزارش‌های مردمی و اعلام دوستداران محیط زیست مبنی بر تخم‌گذاری پرنده حمایت‌شده «سلیم طوقی کوچک» در مسیر اجرای این پروژه، اظهار کرد: کارشناسان این اداره بلافاصله به محل اعزام شدند و پس از بررسی‌های میدانی، موضوع تخم‌گذاری این گونه ارزشمند تأیید شد.

وی افزود: با هماهنگی‌های انجام شده با فرمانداری، شهرداری، عوامل اجرایی پروژه و سایر مسئولان ذی‌ربط، فعالیت عمرانی در این قطعه به صورت موقت متوقف شد تا اقدامات حفاظتی لازم تا پایان دوره زادآوری گونه مذکور انجام گیرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سیاهکل تصریح کرد: عملیات راهسازی پس از پایان دوره زادآوری، خروج جوجه‌ها از تخم و انتقال ایمن آنها از محل، از سر گرفته خواهد شد.

رهنما با بیان اینکه محل تخم‌گذاری این پرنده به صورت روزانه توسط کارشناسان و محیط‌بانان مورد پایش و حفاظت قرار می‌گیرد، خاطرنشان کرد: این اقدام در راستای صیانت از زیستگاه و حمایت از گونه‌های جانوری صورت گرفته است.

وی در پایان ضمن قدردانی از همکاری شهروندان، دوستداران محیط زیست و دستگاه‌های اجرایی، تأکید کرد: مشارکت مردمی نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی و صیانت از سرمایه‌های طبیعی استان دارد.