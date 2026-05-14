۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۰۱

ساختمان خسارت دیده محیط زیست سلماس در جنگ رمضان بازسازی می شود

ارومیه- رئیس اداره محیط زیست سلماس از بازسازی ساختمان این اداره که در جنگ رمضان آسیب دیده بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فهیمه قمری ظهر پنجشنبه با اشاره به اهمیت استمرار خدمات محیط زیستی در شهرستان افزود: با وجود آسیب‌های وارد شده، فعالیت‌های نظارتی و حفاظتی این اداره بدون وقفه ادامه دارد و تلاش می‌شود با تکمیل فرآیند بازسازی، خدمات‌رسانی در شرایط مطلوب‌تری دنبال شود.

وی با اشاره به بازدید از روند بازسازی این اداره عنوان کرد: این بازدید با هدف بررسی روند بازسازی ساختمان اداره حفاظت محیط زیست سلماس که در حمله رژیم صهیونیستی دچار آسیب شده بود، انجام شد.

وی ادامه داد: در این بازدید، معاون توسعه مدیریت و منابع اداره‌کل ضمن حضور در بخش‌های مختلف ساختمان، از نزدیک در جریان اقدامات انجام‌شده برای بازسازی و رفع خسارات قرار گرفت و بر تسریع در روند بهسازی و تأمین امکانات مورد نیاز تاکید کرد.

کد مطلب 6829865

