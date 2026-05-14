به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان ساعدپناه از بازدید از سایت پسماند شهر رودان خبر داد و گفت: با توجه به بازدید صورت گرفته از جایگاه پسماند شهر رودان مشاهده شد که سایت پسماند عادی، وضعیت نابسامان و غیر اصولی داشته و تخلیه زبالهها در محیط سایت بدون دفن در ترانشه انجام میشود و سپس آتش زده میشود.
وی افزود: کار دفن پسماندهای عفونی بیمارستانی و مراکز درمانی و مطبهای سطح شهر نیز به صورت غیر اصولی و خطر افرین انجام میشود.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان رودان بیان کرد: با عنایت به تذکرات قبلی داده شده و عدم رفع مشکلات، جایگاه دفن زباله شهر رودان، اخطاریه آلایندگی زیست محیطی جهت رفع مشکلات موجود این سایت و دفن اصولی زبالههای عادی و عفونی مراکز درمانی و مطبها با حفر ترانشه و دفن اصولی زبالهها و عدم تخلیه در بیرون ترانشه و همچنین محصور نمودن محل سایت جهت جلوگیری از ورود افراد غیرمرتبط به سایت به شهرداری رودان داده میشود.
