خبرگزاری مهر، گروه استانها: فصل تابستان با تمام گرمای خود، برای خانوادههایی که فرزندانی در آستانه ورود به مدرسه دارند، فصلی پر از تکاپو، هیجان و دغدغههای شیرین است. ثبتنام نوآموزان در پایه اول ابتدایی، نقطه آغازین یک سفر طولانی و سرنوشتساز در مسیر تعلیم و تربیت به شمار میرود؛ سفری که سنگبنای شخصیت اجتماعی و علمی آیندهسازان این مرز و بوم را شکل میدهد. در استان کرمانشاه نیز این روزها، حال و هوای مدارس و ادارات آموزش و پرورش با حضور والدین و دانشآموزانی که برای نخستین بار گام در محیط آموزشی میگذارند، رنگ و بویی دیگر به خود گرفته است. بر اساس آمارهای رسمی، آموزش و پرورش استان کرمانشاه با آمادگی کامل برای آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ به استقبال ماه مهر میرود و فرآیند ثبتنامها با شتاب و نظم برنامهریزیشدهای در حال انجام است.
تاکنون بیش از ۱۹ هزار و ۶۰۰ نوآموز پایه اول در مدارس سراسر استان ثبتنام قطعی شدهاند و پیشثبتنام سایر پایههای تحصیلی نیز به صورت مستمر و الکترونیکی ادامه دارد. این حجم از ثبتنام نشاندهنده پویایی سیستم آموزشی و اهتمام خانوادهها برای سازماندهی زودهنگام وضعیت تحصیلی فرزندانشان است. در این راستا، مجموعه آموزش و پرورش استان با اجرای دقیق و همهجانبه طرح ملی «پروژه مهر»، تمام توان اجرایی خود را به کار بسته تا محیطی امن، شاداب و استاندارد را برای پذیرش دانشآموزان فراهم آورد. پروژه مهر تنها به رنگآمیزی دیوارها و نظافت کلاسها محدود نمیشود؛ بلکه یک برنامهریزی جامع و استراتژیک است که ابعاد مختلفی از جمله تأمین و ساماندهی عادلانه نیروی انسانی، توانمندسازی حرفهای معلمان، بهسازی و ایمنسازی فضاهای آموزشی و تدوین برنامههای تربیتی و پرورشی را در بر میگیرد.
همزمان با تکمیل فرآیند پیشثبتنام، سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان نیز با دقت در پایگاههای سنجش پیگیری شده است تا هر دانشآموز متناسب با شرایط جسمی و ذهنی خود، در مسیر درست آموزشی هدایت شود. ایجاد شرایط مطلوب برای آغاز سال تحصیلی جدید، نیازمند هماهنگیهای دقیق بینبخشی است تا در روز اول مهر، هیچ کلاسی بدون معلم نماند و توزیع بهموقع کتابهای درسی کاملاً محقق گردد. علاوه بر این، رویکرد آموزش و پرورش در سال تحصیلی پیشرو، توجه ویژه به برنامههای حمایتی و مهارتمحور است تا دانشآموزان علاوه بر یادگیری مفاهیم تئوری، مهارتهای زندگی و اجتماعی را نیز در محیطی بانشاط بیاموزند.
با این وجود، در کنار تمامی این تلاشهای ارزنده و آمادگیهای سیستم آموزشی، همواره چالشها و دغدغههایی از سوی والدین در فرآیند ثبتنام و مواجهه با مدارس مطرح میشود که نیازمند توجه و رفع موانع از سوی متولیان نظارتی است. در ادامه این گزارش، برای بررسی دقیقتر میزان آمادگی مدارس، برنامههای کیفیتبخشی آموزشی و همچنین شنیدن صدای جامعه هدف در مسیر ثبتنام، گفتگویی با معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه و یکی از والدین نوآموزان انجام دادهایم که ابعاد مختلف این رویداد مهم آموزشی را روشنتر میسازد.
پروژه مهر و استقبال بانشاط از نوآموزان
الهه باقری، معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ورود به محیط جدید، همواره جذابیتها و چالشهای خاص خود را به همراه دارد، اما به والدین محترم و دانشآموزان عزیز این اطمینان خاطر را میدهیم که مجموعه آموزش و پرورش استان، برنامهریزیهای لازم به منظور رقم زدن مهری متفاوت را انجام داده است. اقدامات لازم در خصوص برگزاری دورههای توانمندسازی ویژه معلمان و والدین، تأمین نیروی انسانی، بهسازی و شادابسازی مدارس و توزیع بهموقع کتب درسی در حال اجراست.
وی در ادامه با ارائه آمار ثبتنامها گفت: برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ پیشبینی میشود ۲۵ هزار و ۳۰۰ نفر در پایه اول ثبتنام شوند که تا به امروز ۱۹ هزار و ۶۰۰ نفر نسبت به انجام این فرآیند اقدام نمودهاند. البته با توجه به کاهش آمار موالید در استان، نسبت به سال گذشته شاهد کاهش ۳۰۰۰ نفری جمعیت دانشآموزان کلاساولی خواهیم بود. از والدینی که تاکنون اقدامی نکردهاند درخواست میشود فرآیند پیشثبتنام را در اسرع وقت در سامانه my.medu.ir انجام دهند تا پس از تأیید نهایی توسط مدیران مدارس، امکان ثبت سفارش کتاب درسی نیز فراهم گردد.
باقری با تأکید بر نگاه تربیتی به فرآیند ثبتنام افزود: از ابتدای خرداد ۱۴۰۵، مدارسی با فضاسازی مناسب و کودکپسند پذیرای خانوادهها بودهاند. اختصاص راهنما برای کاهش استرس کودکان، توجه به بهداشت محیط و برگزاری برنامههای جانبی برای آشنایی با کلاس درس از جمله این اقدامات است. همچنین انجام فرآیند سنجش بدو ورود لازمه ثبتنام است که خوشبختانه تاکنون بیش از ۹۶ درصد از کودکان ۶ سال تمام در این فرآیند شرکت کردهاند. تمامی تدابیر در قالب «پروژه مهر» اندیشیده شده و اطمینان میدهیم در ابتدای مهر هیچ کلاس درسی بدون معلم نخواهد بود.
توسعه عدالت آموزشی و اجرای طرح «هر پایه یک مهارت»
معاون آموزش ابتدایی استان در بخش دیگری از گفتگو با خبرنگار مهر، به برنامههای کیفیتبخشی اشاره کرد و بیان داشت: توانمندسازی معلمان پایه اول در تابستان ۱۴۰۵ در قالب «طرح توانا» در حال اجراست. همچنین برای همراهی اثربخش والدین با مدرسه، امسال برای دومین بار متوالی «طرح همراه» را اجرا میکنیم و کانال «از خانه تا مدرسه» نیز در بستر شبکه شاد برای ارتقای سواد تربیتی فعال است. از والدین پایه اول تقاضا دارم ضمن هماهنگی با برنامههای مدرسه، در این کارگاهها و جلسات انجمن اولیا و مربیان مشارکت فعال داشته باشند.
وی در پایان به رویکرد عدالتمحوری این اداره کل اشاره و خاطرنشان کرد: در راستای توسعه عدالت آموزشی و حمایت از دانشآموزان مناطق محروم، روستایی، عشایری و حاشیه شهر، درسنامهها و کاربرگهای آموزشی ویژهای توسط سرگروههای آموزشی طراحی شده تا کاستیهای احتمالی سال گذشته جبران شود. همچنین طرح «حامی» با هدف بهبود عملکرد تحصیلی دانشآموزان نیازمند توجه، در تابستان در حال اجراست. در کنار این موارد، طرح ملی «هر پایه یک مهارت» نیز با هدف آموزش مهارتهای زندگی و اجتماعی، برای دومین سال متوالی در مدارس ابتدایی اجرا خواهد شد.
سهولت ثبتنام الکترونیکی و سرگردانی در محدودهبندیها
در کنار توضیحات مسئولان، شنیدن دغدغههای خانوادهها نیز تصویر کاملتری از وضعیت ثبتنام مدارس ارائه میدهد. یکی از شهروندان کرمانشاهی که این روزها در تکاپوی آمادهسازی و ثبتنام فرزند ۷ ساله خود برای ورود به پایه اول ابتدایی است، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن ابراز رضایت از بخش الکترونیکی کار گفت: خوشبختانه ایجاد سامانه متمرکز برای پیشثبتنام، بسیاری از مراجعات مکرر و خستهکننده اولیه را غیرحضوری کرده و باعث صرفهجویی در وقت خانوادهها شده است که جای قدردانی دارد.
این شهروند اما با انتقاد از چالشهای مرحله مراجعه حضوری به خبرنگار مهر توضیح داد: متأسفانه در سامانه، هنگام ثبتنام اولیه هیچ ایرادی از آدرس پستی ما گرفته نمیشود؛ اما وقتی با در دست داشتن مدارک به مدرسه مراجعه میکنیم، حتی با وجود اینکه مدرسه در چند قدمی و نزدیکی محل سکونت ما قرار دارد، مدیران اعلام میکنند که "آدرس شما در محدوده ما نیست" و از ثبتنام قطعی امتناع میکنند. این مسئله باعث سرگردانی شدید خانوادهها در محلات شده است. علاوه بر این، برخی از مدارس دولتی در همان ابتدای کار و برای نهایی کردن فرآیند ثبتنام، تقاضای پرداخت وجه اجباری میکنند و متأسفانه هیچ نظارت مؤثری برای مقابله با این تخلف آشکار در سطح مدارس دیده نمیشود.
با وجود تمام این تلاشها و برنامهریزیهای امیدبخش برای خلق مهری ماندگار، تحقق کامل عدالت آموزشی و آرامش روانی خانوادهها در استان کرمانشاه نیازمند رفع موانع موجود است. انتظار میرود دستگاههای نظارتی و متولیان آموزش و پرورش با ورود جدی به مسئله شفافسازی محدوده جغرافیایی مدارس و برخورد قاطع با اخذ وجوه اجباری و غیرقانونی در مدارس دولتی، دغدغه و سرگردانی والدین را برطرف سازند تا هیچ نوآموزی در آغاز مسیر دانایی، طعم تلخ تبعیض و نگرانی را نچشد و تمامی کلاساولیها با خیالی آسوده و لبخندی بر لب، راهی کلاسهای درس شوند.
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