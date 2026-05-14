به گزارش خبرنگار مهر، مهدیه اسفندیاری شامگاه چهارشنبه در جمع مردم منطقه احمدآباد مشهد به بیان بخشی از تجربه خود از حضور در زندان فرانسه پرداخت و اظهار کرد: در نخستین شب ورود به زندان، اجازه استفاده از پوشش سر را نداشته است.
فعال و مدافع حقوق ملت فلسطین با اشاره به فضای زندان بیان کرد: حتی اجازه نمیدادند با پتویی که در اختیارم گذاشته بودند، سرم را بپوشانم. در حالی که گفته میشد افراد مسیحی میتوانند صلیب خود را همراه داشته باشند، نسبت به حجاب محدودیت وجود داشت.
وی افزود: یکی از مسئولان زندان با اشاره تأکید کرد که سر باید کاملاً دیده شود. ابتدا تصور کردم شاید به دلیل مسائل امنیتی و سیستمهای تشخیص چهره باشد، اما با توجه به شرایط قدیمی و فرسوده زندان، به این نتیجه رسیدم که این برخورد بیشتر از روی عناد با اسلام صورت میگیرد.
اسفندیاری همچنین با اشاره به شرایط زندان گفت: زندان بهقدری قدیمی بود که حتی امکان استفاده از یخچال کوچک در سلولها وجود نداشت و مسئولان اعلام میکردند سیستم برق زندان چنین ظرفیتی ندارد.
فعال و مدافع حقوق ملت فلسطین بر ضرورت نقشآفرینی مردم در حل مشکلات اجتماعی تأکید کرد و گفت: تجمعهای مردمی ظرفیت بسیار خوبی برای تبدیل شدن به هستههای حل مسائل محلات دارند؛ از موضوعاتی مانند اشتغال و ازدواج گرفته تا مسائل خدماتی و اجتماعی.
وی افزود: نباید این ظرفیت مردمی بدون نتیجه رها شود. هر فرد باید بررسی کند که چگونه میتواند در مسیر کمک به جبهه حق نقشآفرین باشد؛ چه از طریق صرفهجویی، چه روشنگری و چه گفتوگو با اطرافیان.
اسفندیاری با قدردانی از حاضران گفت: به شما افتخار میکنم و امیدوارم همه ما بتوانیم در باز کردن گرهی از مشکلات جامعه مؤثر باشیم.
