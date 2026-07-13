آیین وداع دو شهید مدافع امنیت در حرم مطهر امام رضا(ع) برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین وداع با پیکر مطهر شهیدان سید سجاد علوی و مهدی هنرمند، دو مدافع امنیت در مشهد امروز، ۲۲ تیر ۱۴۰۵، در حرم مطهر امام رضا (ع) با حضور پرشور زائران، مجاوران و خانواده معظم شهدا برگزار شد.

سید سجاد علوی، جوان ۲۰ ساله و مهدی هنرمند، جوان ۲۶ ساله، از همین قهرمانان خاموش بودند. جوانانی که دل در گرو امنیت مردم سپرده بودند. آنان در حوالی میدان سرافرازان مشهد و در فاصله حدود ۱۵ کیلومتری از بارگاه منور حضرت رضا(ع)، هنگام انجام ماموریت گشت‌زنی و تأمین امنیت شهروندان هدف حمله دشمن قرار گرفتند و با نثار جان خویش به کاروان شهدای امنیت پیوستند.

ظهر امروز، رواق امام خمینی(ره) حرم مطهر امام رضا ع رنگ و بوی دیگری داشت. پس از اقامه نماز ظهر و عصر، نماز میت بر پیکر مطهر این دو شهید اقامه شد و خیل زائران و مجاوران با اشک، صلوات و زمزمه دعا آخرین بدرقه را برای دو جوانی انجام دادند که آرامش امروز شهروامدار ایثار آنان است.

در میان جمعیت، نگاه‌های خیره به تابوت‌های آراسته به پرچم ایران، اشک‌های بی‌اختیار مادران، دستان رو به آسمان پدران و زمزمه صلوات زائران تصویری ماندگار از پیوند حرم رضوی با فرهنگ ایثار و شهادت را رقم زد.

شهید سید سجاد علوی و شهید مهدی هنرمند با خون پاک خود، برگ دیگری بر دفتر پرافتخار شهدای مدافع امنیت این سرزمین افزودند. شهدایی که با نثار جان خویش معنای حقیقی مسئولیت، غیرت و فداکاری را به تصویر کشیدند.