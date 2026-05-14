تمدید کارت بازرگانی برای بدهکاران مالیاتی زیر ۲۰ میلیون تومان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی موحدی بک‌نظر، با اشاره به اقدامات اخیر سازمان امور مالیاتی برای حمایت از فعالان اقتصادی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، برخی امور از جمله صدور و تمدید کارت بازرگانی و همچنین دریافت برخی مجوزهای کسب‌وکار، منوط به ارائه گواهی پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی‌های مالیاتی قطعی‌شده سنوات گذشته مودیان است.

وی در مصاحبه با سیما افزود: در همین راستا و با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی، امکان صدور یا تمدید گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم برای مؤدیانی که دارای بدهی مالیاتی قطعی‌شده تا سقف ۲۰ میلیون تومان هستند، فراهم شده است.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: این تصمیم با هدف بهبود فضای کسب‌وکار، تکریم مؤدیان، تسهیل انجام تکالیف قانونی و کاهش دغدغه‌های اجرایی فعالان اقتصادی اتخاذ شده و می‌تواند به تقویت تعامل سازنده میان نظام مالیاتی و جامعه مودیان کمک کند.

تسهیل امور مؤدیان در دستور کار سازمان مالیاتی

موحدی بک‌نظر با اشاره به مجموعه اقدامات سازمان امور مالیاتی در ماه‌های اخیر گفت: بخشی از اقدامات انجام‌شده مربوط به تمدید مواعد قانونی در حوزه‌های مختلف مالیاتی بوده است؛ از جمله تمدید مهلت صدور صورتحساب، تسلیم اظهارنامه برخی شرکت‌ها و همچنین تمدید مهلت اعتراض به آرای مالیاتی و آرای هیات‌های حل اختلاف.

وی افزود: این اقدامات با هدف کاهش فشار بر فعالان اقتصادی و فراهم کردن فرصت بیشتر برای انجام تکالیف قانونی صورت گرفته و همچنان حمایت از مودیان در دستور کار سازمان قرار دارد.

احتمال اجرای بسته‌های بخشودگی جرایم مالیاتی

سخنگوی سازمان امور مالیاتی همچنین درباره برنامه‌های حمایتی پیش روی سازمان امور مالیاتی از مودیان اظهار کرد: هرچند امکان اظهار آسیب‌های مالی در اظهارنامه‌های مالیاتی و همراهی سازمان امور مالیاتی در این مورد وجود دارد، اما اعطای مجوزهای قانونی در مورد بخشودگی یا کاهش مالیاتی با مراجع ذی‌صلاح است که اطلاع‌رسانی لازم به مودیان انجام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین اقدامات فعلی سازمان، اجرای تسهیلات مربوط به ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم است که می‌تواند بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی دارای بدهی‌های مالیاتی قطعی را برطرف کند.

گفتنی است ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم درباره تجدید یا تمدید کارت بازرگانی است و بر اساس این ماده، افراد حقیقی و حقوقی برای تمدید کارت بازرگانی خود، باید گواهینامه‌ای مبنی بر پرداخت منظم مالیات را از اداره امور مالیاتی به مراجع صادرکننده ارائه دهند