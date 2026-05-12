به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امور مالیاتی کشور در اطلاعیه ای اعلام کرد: اعطای معافیت مالیاتی به فعالیت های فرهنگی و رسانه ای یکی از مهم ترین ابزار های حمایتی قانونگذار از حوزه فرهنگ و هنر به شمار می‌رود.

بر اساس گزارش این سازمان، از جمله در بند «ل» ماده ١٣٩ قانون مالیات های مستقیم برای فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی دارای مجوز و فعالیت فرهنگی، هنری، معافیت مالیاتی پیش‌بینی شده است.

دولت بر اساس قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه های سنواتی ملزم شده است برای معافیت مذکور سقف تعیین کند. تعیین سقف به معنای حذف حمایت نیست؛ بلکه رویکردی برای مدیریت و هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی و افزایش شفافیت در بهره‌مندی از این امتیاز قانونی است.