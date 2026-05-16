  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۵۶

تعیین سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص مشمول قانون تامین مالی تولید

تعیین سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص مشمول قانون تامین مالی تولید

بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، در احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۵، سقف معافیت مالیاتی و اعتبار مالیاتی اشخاص حقوقی مشمول قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها تعیین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: به استناد احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۵، برای اشخاص حقوقی مشمول قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ برای عملکرد سال ۱۴۰۴، مبلغ ۲ هزار میلیارد ریال به عنوان سقف معافیت مالیاتی و اعتبار مالیاتی درنظر گرفته شده است.

بر اساس این حکم، اشخاص حقوقی مشمول قانون یادشده می‌توانند در چارچوب مقررات مربوط، از معافیت مالیاتی و اعتبار مالیاتی تا سقف تعیین‌شده بهره‌مند شوند. این تصمیم با هدف حمایت از فعالیت‌های مولد و تقویت جریان تامین مالی بخش تولید و زیرساخت‌ها در نظر گرفته شده است.

گفتنی است در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، نرخ صفر و معافیت‏‌های مالیاتی برای اشخاص حقوقی مشمول این قانون پیش‌بینی شده است که با هدف فراهم‌کردن زمینه سرمایه‏‌گذاری عموم مردم در انواع طرح‏‌های تولیدی و زیربنایی و ترویج فرهنگ سرمایه‏‌گذاری غیرمستقیم به آنها اعطا می‌شود. دولت هم بر اساس قانون الزامات و احکام مورد نیاز بودجه‏‌های سنواتی موظف است سقف برخورداری از این معافیت را در قانون بودجه هرسال تعیین کند.

کد مطلب 6831465
طیبه بیات

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها