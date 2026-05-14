۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۱۹

محمودی: «دلم با خداست» بدون رکوع و سجده به جایی نمی‌رسد

ورامین- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با نقد شبهه «دلم با خداست» تأکید کرد که رکوع و سجده لوازم رسیدن به خدا است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محسن محمودی، در کلاس اخلاق با اشاره به رواج شبهه «دلم با خداست، پس نیازی به ظواهر دین نیست»، اظهار داشت: برخی گمان می‌کنند اگر دلشان با خدا باشد، دیگر نیازی به رکوع، سجده و دستورات شرع ندارند؛ در حالی که این یک خطای بزرگ است.

وی با بیان تشبیهی از رانندگی تصریح کرد: همانگونه که رانندگی خوب بدون تنظیم باد و روغن ماشین به مقصد نمی‌رسد، رکوع و سجده و دستورات شرع نیز لوازم رسیدن به خدایند، نه تشریفات اضافی. کسی که تسلیم باشد، هم عاقبت بخیر می‌شود و هم به خود سود می‌رساند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با هشدار درباره مقاطع تاریخی گفت: تبلیغات مسموم دشمنان و دوستان نادان روزی به جایی رسید که جامعه باور کرد امیرالمؤمنین علی (ع) نماز نمی‌خواند؛ به امام حسن مجتبی (ع) گفتند «یا مضل المومنین» و در روز عاشورا به امام حسین (ع) گفتند نماز تو قبول نیست.

محمودی با یادآوری تجربه مشابه در ایران قبل از انقلاب، افزود: در ۱۵ خرداد ورامین، عده‌ای آشکارا علیه امام خمینی (ره) شعار مرگ سردادند و حتی گفتند «آقا پناهگاه نیست، خارج از کشور رفته است».

این استاد اخلاق، بزرگترین درس از این قضایا را نسخه‌پذیری کورکورانه ندانستن خواند و تأکید کرد: با هر حرفی زودباور نباشید، تحقیق کنید. دین خود را به راحتی نفروشید و قضاوت ناحق درباره اولیای الهی نکنید. بصیرت و آگاهی لازم است تا انسان در مسیر بندگی از لغزش‌ها و دام تبلیغات دروغین در امان بماند.

محمودی در پایان ابراز امیدواری کرد که خداوند همه را عاقبت‌بخیر کند و دشمنان این ملت و کشور را نابود گرداند.

