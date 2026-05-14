به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محسن محمودی، در کلاس اخلاق با اشاره به رواج شبهه «دلم با خداست، پس نیازی به ظواهر دین نیست»، اظهار داشت: برخی گمان می‌کنند اگر دلشان با خدا باشد، دیگر نیازی به رکوع، سجده و دستورات شرع ندارند؛ در حالی که این یک خطای بزرگ است.

وی با بیان تشبیهی از رانندگی تصریح کرد: همانگونه که رانندگی خوب بدون تنظیم باد و روغن ماشین به مقصد نمی‌رسد، رکوع و سجده و دستورات شرع نیز لوازم رسیدن به خدایند، نه تشریفات اضافی. کسی که تسلیم باشد، هم عاقبت بخیر می‌شود و هم به خود سود می‌رساند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با هشدار درباره مقاطع تاریخی گفت: تبلیغات مسموم دشمنان و دوستان نادان روزی به جایی رسید که جامعه باور کرد امیرالمؤمنین علی (ع) نماز نمی‌خواند؛ به امام حسن مجتبی (ع) گفتند «یا مضل المومنین» و در روز عاشورا به امام حسین (ع) گفتند نماز تو قبول نیست.

محمودی با یادآوری تجربه مشابه در ایران قبل از انقلاب، افزود: در ۱۵ خرداد ورامین، عده‌ای آشکارا علیه امام خمینی (ره) شعار مرگ سردادند و حتی گفتند «آقا پناهگاه نیست، خارج از کشور رفته است».

این استاد اخلاق، بزرگترین درس از این قضایا را نسخه‌پذیری کورکورانه ندانستن خواند و تأکید کرد: با هر حرفی زودباور نباشید، تحقیق کنید. دین خود را به راحتی نفروشید و قضاوت ناحق درباره اولیای الهی نکنید. بصیرت و آگاهی لازم است تا انسان در مسیر بندگی از لغزش‌ها و دام تبلیغات دروغین در امان بماند.

محمودی در پایان ابراز امیدواری کرد که خداوند همه را عاقبت‌بخیر کند و دشمنان این ملت و کشور را نابود گرداند.