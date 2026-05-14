به گزارش خبرنگار مهر، طیبه پوربهی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برنامه ریزی خوبی در استان بوشهر برای برگزاری برنامه های جوانی جمعیت صورت گرفته است.

وی با اشاره به نامگذاری روز ملی جمعیت امسال به نام «ایران من، جوان بمان» خاطرنشان کرد: برنامه های هفته جوانی جمعیت در استان بوشهر طبق روزشمار ابلاغی ااز سطح کشور طی هفت روز برگزار می‌شود.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری بوشهر افزود: این برنامه‌ها به ترتیب با عنوان مشارکت اجتماعی و شبکه سازی محله‌ای، قلب تاب‌آوری جمعیت ایران و فرهنگ و رسانه؛ آگاهی بخشی و امید آفرینی طی روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: سلامت مادر و کودک و کرامت مادری، ازدواج و خانواده پایدار، پیشران جوانی جمعیت و قدرت ملی، محیط کار دوستدار خانواده؛ آینده ساز جمعیت ایران، امنیت و عدالت اقتصادی و رفاه خانواده و پایداری جمعیتی در روستاها، شهرها و مناطق مرزی و اتحاد ملی برای ایران قوی از شنبه تا چهارشنبه برگزار می‌شود.