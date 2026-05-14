۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۲۲

دوره «با هم برای ایران» در بوشهر برگزار شد

بوشهر- مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری بوشهر گفت: نخستین دوره نشست‌های گفت‌وگوی مساله‌محور تحت عنوان « با هم برای ایران » در بوشهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود شیرافکن در پایان نخستین سری نشست‌های گفت‌وگوی مساله‌محور تحت عنوان «با هم برای ایران» اظهار کرد: در راستای اجرایی کردن یکی از مهم‌ترین رویکردهای دولت چهاردهم مبنی بر گفت‌وگوی مساله محور با جامعه مدنی و شنیدن مطالبات سازمان‌های نمایندگی کننده مردم، تحت عنوان «با هم برای ایران»، اولین سری از نشست‌های مذکور با دعوت از مجموعه ذینفعان شبکه پستی به میزبانی اداره کل پست استان بوشهر برگزار شد.

مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری بوشهر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی و سایر شهدای گرانقدر میهن بر لزوم حفظ فضای گفت‌وگو با جامعه مدنی در هر شرایطی تاکید کرد.

شیرافکن دستورات لازم به منظور انعکاس مشکلات عنوان شده از سوی حاضرین به دستگاه‌های ذیربط و حل مشکلات عنوان شده از سوی حاضرین صادر کرد.

