ملاقات عمومی استاندار بوشهر در دشتستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ملاقات چهره به چهره شهروندان دشتستان بعد از ظهر پنجشنبه با ارسلان زارع در فرمانداری دشتستان برگزار شد.

در این ملاقات که ابراهیم رضایی نماینده دشتستان در مجلس شورای اسلامی، فرماندار دشتستان و تعدادی از مدیران دستگاه‌های اجرایی حضور داشتند، مردم از مناطق مختلف، مسائل و مشکلات خود را مطرح کردند.

مسعود شیرافکن مدیرکل بازرسی، حقوقی، مدیریت عملکرد و ارتباطات مردمی استانداری بوشهر در حاشیه این ملاقات عمومی اظهار کرد: ملاقات عمومی در هفته دولت برای سفرهای شهرستانی دکتر زارع استاندار بوشهر پیش بینی شده است.

وی افزود: مردم دشتستان در این ملاقات عمومی، مشکلات خود را بی واسطه با استاندار مطرح کردند و دکتر زارع نیز دستورات لازم را برای پیگیری و رفع دغدغه‌های مردم صادر کرد.

شیرافکن تصریح کرد: تمام موارد مطرح شده در ملاقات عمومی، توسط دفتر بازرسی، حقوقی، مدیریت عملکرد و ارتباطات مردمی استانداری بوشهر، پیگیری و نتیجه به افراد اعلام می‌شود.