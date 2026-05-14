عربستان و ایران در صدر جدول تولیدکنندگان نفت اوپک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) تولید نفت ۱۲ کشور عضو این سازمان بر اساس تازه‌ترین گزارش منتشره در آوریل ۲۰۲۶ (فروردین - اردیبهشت) را در مجموع روزانه ۱۸ میلیون و ۹۸۳ هزار بشکه اعلام کرد که نسبت به مارس (اسفند - فروردین) روزانه یک میلیون و ۷۲۷ هزار بشکه کاهش داشته است.

تولید نفت ایران در ماه آوریل روزانه ۲۱۱ هزار بشکه کاهش یافته و به ۲ میلیون و ۸۵۴ هزار بشکه در روز رسیده است. میانگین تولید روزانه نفت ایران در سال ۲۰۲۵ برابر با ۳ میلیون و ۲۶۳ هزار بشکه و در سال ۲۰۲۴ برابر با ۳ میلیون و ۲۵۷ هزار بشکه بوده است.

عربستان با تولید روزانه ۶ میلیون و ۷۶۸ هزار بشکه و ایران با تولید روزانه ۲ میلیون و ۸۵۴ هزار بشکه به‌ترتیب نخستین و دومین تولیدکننده اوپک در آوریل بودند.

اعضای ائتلاف اوپک‌پلاس نیز در آوریل روزانه ۱۴ میلیون و ۲۰۷ هزار بشکه تولید کرده‌اند که نسبت به تولید ۱۴ میلیون و ۲۱۹ هزار بشکه‌ایِ مارس، ۱۲ هزار بشکه کاهش داشته است. در این میان قزاقستان با ۱۱۵ هزار بشکه در روز بیشترین افزایش تولید را در ماه آوریل تجربه کرده است.

درمجموع تولید روزانه نفت خام کشورهای عضو اوپک‌ و متحدانش در ماه آوریل به ۳۳ میلیون و ۱۹۰ هزار بشکه رسید که نسبت به ماه مارس با ۳۴ میلیون و ۹۲۹ هزار بشکه، یک میلیون و ۷۳۸ هزار بشکه‌ کاهش داشته است.

بر اساس تازه‌ترین گزارش ماهانه اوپک، قیمت نفت خام سنگین ایران در ماه آوریل نسبت به ماه مارس ۲۱ دلار کاهش یافته است. قیمت نفت خام سنگین ایران در ماه آوریل ۱۰۳ دلار و ۱۰ سنت ثبت شد؛ در حالی‌ که این رقم در ماه مارس ۱۲۴ دلار و ۱۰ سنت برای هر بشکه بود. میانگین قیمت نفت‌ خام سنگین ایران در سال ۲۰۲۵، ۷۵ دلار و ۴۱ سنت بوده است.

قیمت سبد نفتی اوپک هم در ماه آوریل به ۱۰۸ دلار و ۷۹ سنت برای هر بشکه رسید که این مقدار ۷ دلار و ۵۷ سنت کمتر از ماه مارس است.

بر اساس تازه‌ترین گزارش ماهانه دبیرخانه اوپک (می)، تقاضای جهانی نفت خام برای سال ۲۰۲۷ با روزانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه افزایش همراه خواهد بود. مجموع تقاضای نفت جهان برای سال ۲۰۲۷، ۱۰۷ میلیون و ۸۷۰ هزار بشکه پیش‌بینی شده است.