اوپک: تولید نفت ایران به ۳ میلیون و ۶۰ هزار بشکه در روز رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، تولید نفت ۱۲ کشور عضو این سازمان بر اساس تازه‌ترین گزارش (ماه آوریل ۲۰۲۶)، در ماه مارس ۲۰۲۶ (اسفند - فروردین)، درمجموع روزانه ۲۰ میلیون و ۷۸۸ هزار بشکه بوده که نسبت به ماه فوریه (بهمن - اسفند)، روزانه ۷ میلیون و ۸۷۸ هزار بشکه کاهش داشته است.

تولید نفت ایران در ماه مارس، روزانه ۱۸۲ هزار بشکه کاهش یافته و به ۳ میلیون و ۶۰ هزار بشکه در روز رسیده است. میانگین تولید روزانه نفت ایران در سال ۲۰۲۵ برابر با ۳ میلیون و ۲۶۳ هزار بشکه و در سال ۲۰۲۴ برابر با ۳ میلیون و ۲۵۷ هزار بشکه بوده است.

عربستان با تولید روزانه ۷ میلیون و ۷۹۹ هزار بشکه و ایران با تولید روزانه ۳ میلیون و ۶۰ هزار بشکه تولیدکنندگان بزرگ اوپک در ماه مارس بودند.

اعضای اوپک‌پلاس نیز در ماه مارس روزانه ۱۴ میلیون و ۲۶۷ هزار بشکه تولید کرده‌اند که نسبت به تولید ۱۴ میلیون و ۹۲ هزار بشکه‌ای در ماه فوریه، ۱۷۶ هزار بشکه افزایش داشته است. در این بین قزاقستان با ۲۵۱ هزار بشکه در روز بیشترین افزایش تولید را در ماه مارس تجربه کرده است.

درمجموع تولید روزانه نفت خام کشورهای عضو اوپک‌ و متحدانش در ماه مارس به ۳۵ میلیون و ۵۵ هزار بشکه رسید که نسبت به ماه فوریه (۴۲ میلیون و ۷۵۷ هزار بشکه) ۷ میلیون و ۷۰۲ هزار بشکه‌ کاهش داشته است.

بر اساس تازه‌ترین گزارش ماهانه اوپک، قیمت نفت خام سنگین ایران در ماه مارس نسبت به ماه فوریه، ۵۷ دلار و ۵۱ سنت افزایش یافته است. قیمت نفت خام سنگین ایران در ماه مارس، ۱۲۴ دلار و ۱۰ سنت ثبت شد، در حالی‌ که این رقم در ماه فوریه، ۶۶ دلار و ۵۹ سنت برای هر بشکه بود. میانگین قیمت نفت‌ خام سنگین ایران در سال ۲۰۲۵، ۷۷ دلار و ۳۱ سنت بوده است.

قیمت سبد نفتی اوپک هم در ماه مارس به ۱۱۶ دلار و ۳۶ سنت برای هر بشکه رسید که این مقدار، ۴۸ دلار و ۴۶ سنت بیشتر از ماه فوریه است.

بر اساس تازه‌ترین گزارش ماهانه دبیرخانه اوپک (آوریل)، تقاضای جهانی نفت خام برای سال ۲۰۲۷ با روزانه یک میلیون و ۳۴۰ هزار بشکه افزایش همراه خواهد بود. مجموع تقاضای نفت جهان برای سال ۲۰۲۷، ۱۰۷ میلیون و ۸۷۰ هزار پیش‌بینی شده است.