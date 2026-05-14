شبنم جلیل زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود : شهرستان ارومیه بیشترین سطح زیر کشت توت‌ فرنگی گلخانه‌ ای در استان را به خود اختصاص داده و بخش عمده تولید این محصول در گلخانه‌های مجهز به سیستم های پیشرفته و نوین این شهرستان انجام می‌شود.

وی با اشاره به کیفیت بالای توت‌فرنگی تولیدی در استان اضافه کرد: ارقام عمده کشت شده شامل آلبیون، مونتری، سابرینا و سان‌آندریس بوده که در گلخانه‌های دارای فناوری نوین و سیستم‌های کنترل هوشمند تولید می‌شوند و علاوه بر کیفیت مطلوب، مصرف آب در این واحدها نیز به حداقل رسیده است.

سرپرست مدیریت باغبانی استان همچنین از توسعه واحدهای گلخانه‌ ای خبر داد و اظهار کرد: با بهره‌ برداری از چندین گلخانه در حال احداث و تکمیل، میزان تولید توت‌فرنگی گلخانه‌ای در استان در سال آینده افزایش خواهد یافت.