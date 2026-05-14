به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل دادخواه اظهار کرد: طبق مصوبه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی و جلسات برگزار شده در تهران و تأکید و پیشنهاد اصناف کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی و جلسات سازگاری با کم آبی استان خروجی سد زاینده رود از تاریخ دهم خرداد ماه با هدف توزیع آب کشاورزی حوضه زاینده رود در سقف برنامه پیشنهادی جدول منابع و مصارف افزایش می‌یابد.

وی افزود: این تصمیم با در نظر گرفتن وضعیت منابع آبی و پیش‌بینی‌های لازم اتخاذ شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، این افزایش خروجی با هدف توزیع آب برای کشاورزی شرق و غرب حوضه زاینده‌رود خواهد بود و انتظار می رود آب در زاینده‌رود شهر اصفهان در نیمه خردادماه جاری شود.