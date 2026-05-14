قطع عضو کارگر ۴۴ ساله در دستگاه صنعتی

سیدمصطفی محتشمیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این حادثه ساعت ۰۱:۳۱ بامداد امروز به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله تیمهای عملیاتی از ایستگاههای ۳ و ۶ به محل حادثه در جاده قدیم قم ـ کاشان اعزام شدند.
وی ابراز کرد: در این عملیات ۴ نیروی آتشنشانی حضور داشتند و پس از رسیدن به محل مشخص شد دست راست مردی ۴۴ ساله در دستگاه صنعتی گرفتار شده و دچار جراحت شدید و قطع عضو شده است.
رئیس سازمان آتش نشانی کاشان تصریح کرد: آتشنشانان پس از انجام اقدامات ایمنی و امدادی، مصدوم را برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس حاضر در محل تحویل دادند.
