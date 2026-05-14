به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی(ره) ظهر پنجشنبه در نشست با استاندار کرمانشاه، از آمادگی این مجموعه برای توسعه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی استان خبر داد و بر حمایت از طرح‌های اشتغال‌زا و توانمندسازی مددجویان تأکید کرد.

محمد امید با اشاره به مأموریت‌های اقتصادی این مجموعه اظهار کرد: مجتمع اقتصادی کمیته امداد با هدف تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های حمایتی، توانمندسازی خانواده‌های تحت پوشش، تأمین مسکن و تهیه جهیزیه فعالیت می‌کند.

وی افزود: در سال گذشته حدود ۵۰ هزار سری جهیزیه از طریق سامانه‌های اینترنتی تهیه و تأمین شد و امسال نیز همین میزان در برنامه قرار دارد که برای اجرای آن حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است.

مدیرعامل مجتمع اقتصادی کمیته امداد با بیان اینکه این مجموعه به عنوان بازوی اجرایی کمیته امداد فعالیت می‌کند، گفت: ساختار شرکتی مجتمع اقتصادی باعث شده بسیاری از محدودیت‌های اداری دستگاه‌های اجرایی را نداشته باشیم و همین موضوع سرعت اجرای پروژه‌ها را افزایش داده است.

امید با اشاره به سیاست‌های این مجموعه در استان کرمانشاه تصریح کرد: مصوبه ما این است که هر میزان درآمد حاصل از دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در استان، دوباره در همان منطقه هزینه شود؛ چه در بخش اجرای پروژه‌های جدید و چه در حمایت از خانواده‌های نیازمند.

وی ادامه داد: نگاه مجتمع اقتصادی در حوزه اشتغال‌زایی و طرح‌های حمایتی صرفاً مبتنی بر سود اقتصادی نیست و در پروژه‌هایی که با مأموریت‌های حمایتی کمیته امداد هم‌راستا باشد، اولویت اصلی کمک به توانمندسازی مددجویان است.

مدیرعامل مجتمع اقتصادی کمیته امداد همچنین از آمادگی این مجموعه برای احداث بازارچه‌های ویژه مددجویان در کرمانشاه خبر داد و گفت: در برخی استان‌ها بازارچه‌هایی با ظرفیت ۱۰۰ تا ۳۰۰ واحد احداث شده و آمادگی داریم نمونه مشابه این طرح‌ها را در کرمانشاه نیز اجرا کنیم.

وی افزود: در صورت وجود زمین مناسب، به‌ویژه در مناطق مرکزی شهر، امکان اجرای پروژه‌های مشارکتی و سرمایه‌گذاری مشترک برای ایجاد بازارچه‌ها و سایر طرح‌های اقتصادی وجود دارد.

امید از آمادگی مجتمع اقتصادی کمیته امداد برای سرمایه‌گذاری در حوزه معادن، سنگ‌های تزئینی و قیر در کرمانشاه نیز سخن گفت و اظهار کرد: این مجموعه در حوزه سنگ ساختمانی جزو مجموعه‌های پیشرو کشور است و تجربیات موجود می‌تواند زمینه‌ساز اجرای پروژه‌های موفق در استان شود.

وی با اشاره به برنامه‌های مولدسازی دارایی‌ها خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این طرح‌ها، ایجاد ارزش افزوده و بازگرداندن منابع حاصل به خود استان‌ها است تا مردم همان مناطق از منافع پروژه‌ها بهره‌مند شوند.

مدیرعامل مجتمع اقتصادی کمیته امداد در پایان از آمادگی این مجموعه برای ورود به پروژه‌های بزرگ انرژی خورشیدی در کرمانشاه خبر داد و گفت: در صورت فراهم بودن زیرساخت‌ها و شرایط لازم، امکان اجرای پروژه‌های چندصد مگاواتی خورشیدی در استان وجود دارد.