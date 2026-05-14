به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک استاندار کرمانشاه، معاونان استاندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان با مدیرعامل و مدیران هلدینگ اقتصادی کمیته امداد امام خمینی(ره) ظهر پنجشنبه با هدف بررسی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه طرح‌های اشتغال‌محور برگزار شد.

در این نشست، مدیران هلدینگ اقتصادی کمیته امداد از آمادگی این مجموعه برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی استان از جمله انرژی خورشیدی، معادن، سنگ‌های تزئینی، قیر طبیعی، بازارچه‌های تجاری ویژه مددجویان و پروژه‌های شهری خبر دادند.

همچنین مقرر شد درآمد حاصل از فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های این مجموعه در کرمانشاه، مجدداً در خود استان هزینه شود تا زمینه توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از خانواده‌های نیازمند بیش از پیش فراهم شود.

استاندار کرمانشاه نیز در این نشست با تشریح ظرفیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری استان، توسعه گلخانه‌ها، فعال‌سازی گلخانه اسلام‌آبادغرب، فرآوری قیر طبیعی گیلانغرب، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و تسریع در اجرای طرح‌های معدنی را از اولویت‌های مهم استان عنوان کرد.

وی بر حمایت کامل مدیریت ارشد استان از سرمایه‌گذاران و طرح‌های اقتصادی کمیته امداد تأکید کرد و خواستار تسریع در اجرای پروژه‌های مشترک شد.

موضوع مولدسازی اراضی، تعیین تکلیف زمین‌های مورد نیاز پروژه‌ها و استفاده از ظرفیت پروژه‌های سرمایه‌گذاری شهرداری کرمانشاه نیز از دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.

در پایان این جلسه مقرر شد به منظور پیگیری مصوبات، رفع موانع احتمالی و تسریع در روند اجرای پروژه‌ها، توافقات به صورت مکتوب دنبال شده و نشست‌های مشترک ماهانه میان استانداری کرمانشاه و مجتمع اقتصادی کمیته امداد در تهران و کرمانشاه برگزار شود.

توسعه هنرستان‌های جوار صنعت، راه‌اندازی نمایشگاه دائمی محصولات و صنایع دستی و اجرای طرح‌های اشتغال‌محور برای مددجویان نیز از دیگر برنامه‌ها و توافقات مطرح‌شده در این نشست اعلام شد.