کارگران ساختمانی سیستان و بلوچستان قربانی فرایند سخت اداری

عبدالحمید شه‌بخش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال‌هایی که سهمیه بیمه کارگران ساختمانی وجود داشت، کارگران برای دریافت پروانه مهارت به سازمان فنی و حرفه‌ای مراجعه می‌کردند و استقبال از شرکت در دوره‌های آموزشی و دریافت یا تمدید پروانه مهارت رو به افزایش بود.

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی سیستان و بلوچستان افزود: این آموزش‌ها نقش مهمی در ارتقای مهارت‌های فنی و آمادگی بیشتر کارگران برای فعالیت در پروژه‌های ساختمانی داشت، اما اکنون که سهمیه بیمه وجود ندارد، کارگران حاضر به طی فرایند سخت اداری استان برای دریافت یا تمدید پروانه مهارت نیستند. نتیجه این امر کاهش آموزش‌های لازم و افزایش خطرات شغلی است.

شه‌بخش یکی دیگر از مشکلات را سیاست اشتباه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای استان دانست و گفت: عدم تمدید پروانه مهارت کارگرانی که بیمه کارگران ساختمانی ندارند و پروسه زمان‌بر تمدید پروانه، عملاً بسیاری از کارگران را از داشتن پروانه مهارت محروم کرده است. این شرایط باعث شده بخشی از کارگران احساس کنند پروانه مهارت کارایی لازم را ندارد و انگیزه حضور در دوره‌های آموزشی کاهش پیدا کند.

وی با اشاره به فرایند سخت اداری در استان نسبت به سایر نقاط کشور گفت: در برخی استان‌ها برای تسهیل و افزایش پوشش پروانه مهارت ساختمانی از ظرفیت انجمن‌های صنفی کارگران استفاده می‌شود، اما در استان ما فرایند اداری سخت‌تر است.

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان تأکید کرد: کاهش تعداد کارگران دارای پروانه مهارت به‌طور مستقیم بر ایمنی کارگاه‌های ساختمانی تأثیر می‌گذارد و احتمال بروز حوادث کارگاهی را افزایش می‌دهد.

شه‌بخش با بیان اینکه هدف از اجرای طرح پروانه مهارت، ارتقای کیفیت کار و افزایش سطح ایمنی در پروژه‌های ساختمانی است، گفت: لازم است نگاه حمایتی به کارگران تقویت شود و فرایند صدور و تمدید این پروانه ساده‌تر و قابل دسترس‌تر طراحی شود.

وی پیشنهاد کرد با کاهش موانع اداری، ساده‌سازی فرایندها و افزایش نقش انجمن‌های صنفی ساختمانی در آموزش، صدور و تمدید پروانه مهارت، زمینه افزایش مشارکت کارگران فراهم شود.

شه‌بخش در پایان خواستار همکاری و حمایت دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله استانداری و مسئولان استانی شد و ابراز امیدواری کرد با رفع موانع، آمار صدور پروانه مهارت افزایش یافته و ایمنی کارگاه‌های ساختمانی ارتقا یابد.