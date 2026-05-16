تسهیل صدور و تمدید پروانه مهارت برای کارگران ساختمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو انتشار مصاحبه‌ای از سوی رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی با موضوع «فرآیند دشوار صدور و تمدید پروانه مهارت برای کارگران ساختمانی در سیستان و بلوچستان»، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان به منظور شفافسازی و ارائه اطلاعات دقیق به جامعه کارگری و عموم هم استانی های عزیز، توضیحات زیر را اعلام میدارد:

این اداره کل، همگام با سیاست های کلان سازمان متبوع، همواره بر تسهیل فرآیندها و دسترسی آسانتر کارگران ساختمانی به آموزش ها و مدارک مهارتی تأکید داشته و اقدامات مستمری برای بهبود رویه های اجرایی در سراسر استان پهناور سیستان و بلوچستان انجام داده است.

حذف آزمون های سنتی و جایگزینی با سامانه الکترونیکی

در گذشته، برگزاری آزمونهای صدور پروانه مهارت به صورت سنتی (کاغذی) و فقط در چهار مرحله در سال، موجب تأخیر در صدور پروانه ها میشد. اما در سال ۱۴۰۴، سایتهای سنجش الکترونیکی در تمامی مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان های استان راه اندازی و بهره برداری شد. این امکان فراهم شده است که متقاضیان به صورت روزانه ثبت نام کنند، زمان آزمون را خود انتخاب نمایند و فرآیند آزمون و صدور پروانه بدون معطلی و بدون نیاز به تقویم خاصی انجام شود.

متقاضیان میتوانند از طریق تلفن همراه، کافی نت ها، دفاتر پیشخوان و ... با بارگذاری عکس پرسنلی و ثبت مشخصات فردی، نسبت به ثبت نام اقدام کنند. برای برگزاری آزمون و کسب نمره قبولی، ارائه معرفی نامه از انجمن صنفی کارگران ساختمانی و تصویر کارت پایان خدمت (بر اساس دستورالعمل های جاری) الزامی است. هدف از اخذ معرفینامه، تأیید اشتغال در حرف مرتبط با صنعت ساختمان و برقراری ارتباط مؤثر بین این صنف و فنی و حرفه ای برای احراز هویت کارگران است.

صدور الکترونیکی پروانه و قابلیت استعلام

پس از تکمیل موفق مراحل، پروانه مهارت ساختمانی بهصورت کاملاً الکترونیکی و برخط صادر میشود و از طریق پرتال جامع سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به آدرس https://azmoon.portaltvto.com/estelam/estelam قابل استعلام برای کارگران، سازمان تأمین اجتماعی، انجمنهای صنفی و سایر دستگاه های مرتبط خواهد بود.

تمهیدات ویژه برای کارگران کم سواد

این اداره کل تأکید میکند که برای همراهی با کارگران ماهر کم سواد، تمهیدات لازم اندیشیده شده است. با معرفی انجمن های صنفی، امکان استفاده از «منشی» در زمان برگزاری آزمون های آنلاین فراهم شده تا هیچ فعال حوزه ساختمانی به دلیل محدودیت سواد از دریافت پروانه مهارت محروم نماند.

فرآیند تمدید پروانه بدون آزمون

تمدید پروانه مهارت در اکثر حرفه های فعلی صنعت ساختمان بدون نیاز به آزمون مجدد انجام میشود. مدارک مورد نیاز عبارتند از معرفینامه از انجمن صنفی کارگران ساختمانی و گواهی سوابق بیمه ای مرتبط با شغل از سازمان تأمین اجتماعی (به عنوان تأیید اشتغال واقعی در زمینه ساختمان) است.

هدف از ارائه سوابق بیمه ای، برخورداری فقط کارگران واقعیِ این حوزه از سهمیه بیمهای است. در صورت تکمیل به موقع مدارک، حداکثر ظرف دو هفته نتیجه به صورت برخط در سامانه قابل مشاهده خواهد بود.

برای پیشگیری از دغدغه کارگران ساختمانی، هماهنگی لازم با مراکز انجام شده است تا امکان درخواست تمدید پروانه مهارت از یک ماه مانده به پایان اعتبار آن فراهم باشد و تمدید کارتها بهموقع صورت گیرد.

با توجه به جلسات پیشین با مدیر انجمن صنفی کارگران ساختمانی، تاکنون هیچ اظهارنظر، پیشنهاد یا نظر اصلاحی از سوی ایشان به این اداره کل اعلام نشده است. این اداره کل آمادگی خود را برای اعطای مجوزهای لازم جهت برگزاری دوره های آموزشی (در قالب جوار، بینکارگاهی و آموزشگاههای آزاد) و همچنین استفاده از استادکاران باتجربه بهعنوان آزمونگر عملی، مشروط به اعلام آمادگی و همکاری انجمن های صنفی در سراسر استان، اعلام میدارد.

باور ما بر این است که با همکاری مشترک میتوان گامی مؤثر در جهت ارتقای سطح مهارت، افزایش ایمنی کارگاههای ساختمانی و تأمین رفاه بیشتر برای جامعه کارگری استان سیستان و بلوچستان برداشت.