عبدالرئوف نخعی به خبرنگار مهر از اعزام ۴۸۶ زائر زیارت‌اولی از هشت شهرستان استان به مشهد مقدس در قالب طرح «مهر درخشان رضوی» در سال ۱۴۰۴ خبر داد.

معاون اجتماعی کانون‌های خدمت رضوی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: در سال گذشته به همت کانون تخصصی زیارت رضوی سیستان و بلوچستان، ۱۳ کاروان شامل سهمیه‌های عادی، مستبصرین و کاروان‌های مناسبتی در قالب طرح «مهر درخشان رضوی» به مشهد مقدس اعزام شده‌اند.

وی گفت: طرح «مهر درخشان رضوی» ویژه افرادی است که تاکنون فرصت تشرف به حرم مطهر رضوی را نداشته‌اند یا به دلیل مشکلات اقتصادی امکان سفر زیارتی برای آنان فراهم نبوده است.