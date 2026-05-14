۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۰۸

اعزام ۴۸۶ زائر زیارت‌اولی سیستان و بلوچستان به مشهد مقدس

زاهدان - معاون اجتماعی کانون‌های خدمت رضوی سیستان و بلوچستان از اعزام ۴۸۶ زائر زیارت‌اولی از هشت شهرستان استان به مشهد مقدس در قالب طرح «مهر درخشان رضوی» در سال ۱۴۰۴ خبر داد.

معاون اجتماعی کانون‌های خدمت رضوی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: در سال گذشته به همت کانون تخصصی زیارت رضوی سیستان و بلوچستان، ۱۳ کاروان شامل سهمیه‌های عادی، مستبصرین و کاروان‌های مناسبتی در قالب طرح «مهر درخشان رضوی» به مشهد مقدس اعزام شده‌اند.

وی گفت: طرح «مهر درخشان رضوی» ویژه افرادی است که تاکنون فرصت تشرف به حرم مطهر رضوی را نداشته‌اند یا به دلیل مشکلات اقتصادی امکان سفر زیارتی برای آنان فراهم نبوده است.

