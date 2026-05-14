معاون استاندار بوشهر: حفظ ذخایر آبزیان با جدیت دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، رسول رستمی صبح پنجشنبه در نشست با معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران اظهار کرد: استان بوشهر دارای ظرفیت های بسیار خوبی در حوزه شیلات است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر تصریح کرد: استان بوشهر علاوه بر صید و صیادی دارای ظرفیت های بسیار خوبی در عرصه آبزی پروری از جمله پرورش ماهی در قفس، پرورش میگو و دیگر آبزیان است.
وی با تاکید بر لزوم حفظ ذخایر آبزیان اضافه کرد: اجرای مدیریت منطبق با اصول صید پایدار و همچنین اهمیت اشتغال و حمایت از جامعه صیادی بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی حوزه شیلات ضروری است.
این نشست با حضور معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران، مدیرکل شیلات استان بوشهر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر و مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر در راستای پیگیری سیاستهای صیـد پایدار و ساماندهی امور مرتبط با جامعه صیادی برگزار شد.
مهمترین محورهای مورد بحث شامل حفظ ذخایر آبزیان، ضرورت اجرای مدیریت منطبق با اصول صید پایدار و همچنین اهمیت اشتغال و حمایت از جامعه صیادی بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی حوزه شیلات مطرح شد.
لزوم اجراییسازی سازوکارهای لازم برای مجوزدار شدن قایقهای فاقد مجوز و ساماندهی فعالیت شناورهای صیادی بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه از دیگر موارد مطرحشده در جلسه بود؛ موضوعی که میتواند زمینه نظارت مؤثرتر و کاهش برداشتهای خارج از چارچوب را فراهم کند.
در پایان، مقرر شد هماهنگیهای لازم برای پیگیری موضوعات مطرحشده در حوزههای مرتبط و تحقق اهداف یادشده در دستور کار قرار گیرد.
