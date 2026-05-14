رفع مشکلات عشایر استان سمنان بدون بروکراسی اداری

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند ظهر پنجشنبه در مراکز گرامیداشت روز ملی مرتع و مرتع‌داری در منطقه پرور شهرستان مهدیشهر، سمنان را از استان های مهم کشور در حوزه عشایر برشمرد و بیان کرد: پیگیری مشکلات عشایر به صورت مستقیم در دستور کار است.

وی با تاکید به اینکه رفع چالش‌های موجود در بخش عشایر استان سمنان بدون بروکراسی اداری پیچیده و ارجاع های طولانی مورد تاکید است، افزود: در قالب برگزاری نشست ها و کمیسیون های مختلف این موضوعات و مباحث مطرح و برای آن ها چاره اندیشی می شود.

استاندار سمنان با تاکید به اینکه اگر موضوعی داخل استان قابل حل باشد برای آن اقدام می شود، ادامه داد: در صورت نیاز به حل مشکل از خارج استان قطعا پیگیری لازم انجام خواهد گرفت.

کولیوند استان سمنان را در موزه منابع طبیعی و تولیدات عشایر در کشور مهم دانست و تصریح کرد: بخش مهمی از نیاز کشور به ویژه تولید محصولات دامی از استان سمنان است.

وی به نقش عشایر در حفظ مراتع و مشارکت آن‌ها در حفاظت منابع طبیعی مهم ارزیابی کرد و افزود: این حضور عشایر و مشارکت مردمی در حفظ مراتع راهبردی است.