به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی بعدازظهر پنجشنبه در بازدید از شهرک صنعتی بشل شهرستان سوادکوه شمالی، بر لزوم حمایت متولیان امر از سرمایه گذاری و رفع موانع تولیدکنندگان تاکید کرد.

وی اظهار کرد: در راستای تحقق بخشیدن به شعار سال و با توجه به تاکیدات ریاست قوه قضاییه و همچنین شرایط خاص کشور، با هدف حمایت از تولید و سرمایه گذاری و رفع موانع شرکت های صنعتی، از شهرک صنعتی بشل بازدید شد.

پوریانی کمبود مواد اولیه را از جمله مشکلات مهم تولیدی عنوان کرد و افزود: وزارت صمت تکلیف و وظیفه دارد این مواد اولیه را تامین کند ولی متاسفانه در بازدید سال گذشته هم این شرکت با چنین مشکلی روبرو بود که هنوز برطرف نشده است.

پوریانی متولی اصلی حمایت از بخش تولید را وزارت صمت دانست و تاکید کرد: انتظار داریم وزیر صمت یا مدیران ارشد این وزارتخانه از چنین شرکت های فعال و پویایی با این میزان ظرفیت و توانمندی بازدید و در مسیر تحقق بخشیدن به شعار سال، نسبت به رفع مشکلات آنها در مسیر تولید، از جمله تامین مواد اولیه اقدام کنند.

رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: تنها انتظار مدیر این شرکت از مسئولین مرتبط، در اختیار قرار دادن مواد اولیه است که متاسفانه این اتفاق نمی افتد و جای گلایه وجود دارد.

پوریانی تصریح کرد: متولیان امر باید به وظایف قانونی خود در مسیر حمایت از تولید عمل کنند و پیگیر خواسته ها و مطالبات قانونی صنعتگران و سرمایه گذاران باشند.

رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: سهل انگاری و ترک فعل از سوی برخی مدیران، نسبت به این شرکت قابل مشاهده است که باید اقدام‌ مقتضی برای حل این مشکل صورت گیرد.